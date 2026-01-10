Sebuah alamat memegang posisi long di BTC dan posisi short di ETH, SOL, dan AVAX, dengan total ukuran posisi $73,15 juta.

PANews melaporkan pada 10 Januari bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, alamat 0x61C…2A62B menyetorkan $5,106 juta ke Hyperliquid dalam 6 jam terakhir, kemudian membuka posisi long BTC senilai $36,27 juta dan posisi short ETH/SOL/AVAX senilai $36,87 juta; posisi long dan short kurang lebih setara, dengan total ukuran posisi mencapai $73,15 juta.

