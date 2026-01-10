Solana Akan Menguji Ulang Level Terendah November Setelah Ditolak di $144, Namun Analis Tetap Bullish

Saat Solana (SOL) gagal merebut kembali area resistensi utama, seorang pengamat pasar menyarankan bahwa cryptocurrency ini siap untuk menguji ulang level terendah November. Namun, analis lain memprediksi bahwa periode konsolidasi altcoin mungkin akan segera berakhir.

Solana Ditolak Dari Area Kunci

Pada hari Jumat, Solana menghadapi koreksi hampir 4% setelah mencoba merebut kembali zona resistensi penting untuk kedua kalinya minggu ini. Cryptocurrency ini telah diperdagangkan antara kisaran harga $120-$145 sejak koreksi awal November, mencapai level terendah lokalnya tiga minggu lalu.

Di tengah reli bintang tahun ini di pasar kripto, SOL melonjak lebih dari 13% dari pembukaan tahunannya, menembus tren turun tiga bulan dan mencapai level tertinggi satu bulan sebesar $143,4 di awal minggu ini.

Setelah ditolak dari batas atas pada hari Selasa, altcoin ini sekarang mencoba membangun basis di bawah level $140, di mana cryptocurrency telah menghadapi resistensi kuat selama tiga bulan terakhir.

Meskipun ada lonjakan, pengamat pasar Crypto Batman memprediksi bahwa SOL bisa mundur ke level terendah November karena pola pembalikan bullish tampaknya sedang terbentuk pada kerangka waktu satu hari.

Dalam sebuah postingan X, analis tersebut mencatat bahwa altcoin telah ditolak oleh area resistensi kuat, menegaskan bahwa puncak lokal telah terbentuk. Akibatnya, area support berikutnya untuk cryptocurrency adalah sekitar area $128-$130, di mana Fair Value Gap (FVG) bullish yang belum terisi berada.

Crypto Batman juga menunjukkan bahwa Solana berpotensi membentuk pola inverse Head and Shoulders sejak koreksi Q4. Menurut grafik, cryptocurrency membentuk bahu kiri dan kepala pola selama pullback November dan Desember, dengan garis leher sekitar area $145.

Selain itu, penolakan baru-baru ini dapat menandakan bahwa bahu kanan telah mulai terbentuk, yang akan melihat harga turun ke level terendah akhir November sebelum menguji ulang garis leher pola lagi dan berpotensi menembus jika formasi dikonfirmasi.

Apakah SOL Terbangun?

Pengamat pasar King Arthur membagikan pandangan bullish untuk Solana, menegaskan bahwa altcoin "akhirnya terbangun." Dia menegaskan bahwa "Kami telah mengamati penurunan panjang itu untuk sementara waktu sekarang, dan sangat menyenangkan melihat SOL akhirnya lepas dari saluran jatuh itu. Ini adalah langkah pertama yang besar, tapi mari kita tetap waspada."

Seperti yang dia jelaskan, menembus di atas level $143 sangat penting untuk momentum Solana, karena akan membuka pintu untuk merebut kembali level $152, yang hilang selama breakdown 13 November.

"Jika kita berhasil melakukannya, saya akan mengatakan uptrend secara resmi kembali ke jalur dengan mata saya tertuju pada $171,55," tegasnya. Namun, dia memperingatkan bahwa penurunan di bawah area $133 akan menunjukkan bahwa harga belum siap untuk kelanjutan bullish.

Sementara itu, analis Crypto Jelle menunjukkan bahwa Solana tidak dapat menantang penghalang psikologis $200, bergerak di bawah level ini selama beberapa bulan terakhir. Dia menyarankan bahwa kinerja terbarunya mulai menyerupai aksi harga BNB.

"Agak mulai terasa seperti BNB. Sideways untuk waktu yang terasa selamanya – dan kemudian, ekspansi tiba-tiba lagi. (...) Menunggu hasil yang sama," simpulnya.

Saat artikel ini ditulis, Solana diperdagangkan di $134,9, penurunan 2,3% dalam kerangka waktu harian.