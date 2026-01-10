Melihat Lebih Dekat Ekspansi Trading Coinbase 2025 di Spot dan Derivatif

Fintech

Coinbase menutup tahun 2025 dengan pesan yang jelas kepada pasar global: perdagangan kripto tidak lagi terfragmentasi. Selama setahun terakhir, bursa ini secara diam-diam membangun kembali tumpukan perdagangannya di seluruh spot, futures, dan opsi, memperluas akses, likuiditas, dan eksekusi sambil memposisikan dirinya sebagai pusat tunggal untuk produk kripto canggih dan produk keuangan hibrid.

Alih-alih mengandalkan satu produk unggulan, Coinbase menghabiskan tahun 2025 untuk melakukan scaling ke segala arah sekaligus. Pasar spot tumbuh lebih luas, derivatif menjadi lebih canggih, dan infrastruktur global berkembang jauh melampaui perbatasan AS. Hasilnya adalah platform yang semakin menyerupai pasar keuangan skala penuh daripada bursa khusus kripto.

Poin-poin utama Coinbase berkembang secara agresif di seluruh spot, futures, perpetual, dan opsi pada tahun 2025

Perdagangan futures AS beralih ke model 24/7 dengan likuiditas yang terus berkembang

Pasar perpetual global berkembang dalam leverage, fleksibilitas kolateral, dan cakupan aset

Akuisisi Deribit memberikan Coinbase posisi dominan dalam opsi kripto

Perusahaan bergerak menuju platform perdagangan multi-aset terpadu pada tahun 2026

Futures AS memasuki fase baru

Pergeseran paling terlihat datang dari divisi derivatif AS Coinbase, di mana perdagangan futures berkembang dari penawaran terbatas menjadi pasar yang beroperasi terus-menerus. Dengan memperkenalkan futures bergaya perpetual yang diperdagangkan sepanjang waktu, Coinbase menghilangkan salah satu kesenjangan struktural terbesar antara platform AS dan offshore.

Likuiditas mengikuti dengan cepat. Open interest dalam futures AS melewati angka $1 miliar pada pertengahan tahun dan terus tumbuh, didukung oleh peluncuran kontrak baru yang mencakup cryptocurrency utama. Bursa ini juga melangkah lebih jauh dari eksposur kripto murni dengan meluncurkan futures indeks ekuitas-kripto hibrid, memadukan saham teknologi berkapitalisasi besar dengan aset digital dalam satu instrumen.

Coinbase juga telah memberi sinyal bahwa roadmap derivatifnya meluas ke keuangan yang ditokenisasi. Keputusan untuk mendukung USDC sebagai kolateral futures mulai tahun 2026 menunjukkan strategi jangka panjang yang dibangun di sekitar pasar yang selalu aktif dan penyelesaian onchain.

Pasar perpetual global berkembang secara agresif

Di luar Amerika Serikat, bursa internasional Coinbase berfokus pada skala dan fleksibilitas. Sepanjang tahun 2025, platform ini dengan cepat memperluas jajaran futures perpetualnya, hampir menggandakan jumlah kontrak yang tersedia dan meningkatkan batas leverage ke level yang biasanya disediakan untuk tempat perdagangan profesional.

Opsi kolateral juga diperluas, memungkinkan trader untuk menerapkan berbagai aset yang lebih luas sambil mempertahankan efisiensi margin. Perubahan ini membantu mendorong open interest dalam futures perpetual ke level tertinggi baru, dengan posisi agregat di seluruh tempat derivatif Coinbase mencapai puncak mendekati $5 miliar pada kuartal keempat.

Ekspansi ini mencerminkan pergeseran strategi yang jelas. Coinbase tidak lagi hanya bersaing dalam kepatuhan dan keamanan, tetapi dalam kedalaman, peralatan, dan efisiensi modal yang secara tradisional terkait dengan raksasa derivatif offshore.

Akuisisi Deribit membentuk ulang pasar opsi

Momen yang menentukan tahun ini datang dengan akuisisi Deribit oleh Coinbase, langkah yang secara instan memberikan perusahaan dominasi dalam opsi kripto. Deribit memasuki ekosistem Coinbase sebagai tempat opsi terbesar berdasarkan volume dan open interest, menambahkan dimensi yang sepenuhnya baru ke tumpukan derivatif platform.

Aktivitas opsi melonjak pada bulan-bulan setelah akuisisi, dengan open interest naik di atas $60 miliar dan volume perdagangan bulanan mencapai level rekor. Coinbase juga menggunakan Deribit untuk mendorong integrasi USDC yang lebih dalam, meluncurkan reward berbasis USDC dan memperkenalkan opsi linear yang dirancang untuk menarik kelas trader yang lebih luas.

Dengan opsi, futures, dan pasar spot sekarang di bawah satu payung, Coinbase bergerak lebih dekat untuk menawarkan suite derivatif tingkat institusional yang sebanding dengan bursa keuangan tradisional.

Pasar spot berfokus pada kedalaman, kecepatan, dan efisiensi

Sementara derivatif menarik perhatian, pasar spot Coinbase juga mengalami peningkatan besar. Bursa ini memperluas dunia perdagangannya menjadi lebih dari 350 aset, mencerminkan listing baru dan permintaan yang terus berkembang untuk likuiditas long-tail.

Peningkatan infrastruktur memainkan peran kunci. Mesin pencocokan baru dan standar konektivitas yang ditingkatkan meningkatkan kecepatan dan keandalan eksekusi, sementara fungsionalitas cross-margin memungkinkan trader untuk menerapkan modal lebih efisien di seluruh posisi spot dan futures. Perubahan ini secara diam-diam mengubah pasar spot dari tempat yang mengutamakan ritel menjadi lingkungan perdagangan yang lebih fleksibel yang cocok untuk strategi canggih.

Platform terpadu terbentuk

Menjelang akhir tahun 2025, gambaran yang lebih luas menjadi jelas. Coinbase sedang membangun menuju pasar tunggal terintegrasi di mana perdagangan spot, futures, perpetual, opsi, dan kolateral yang ditokenisasi hidup berdampingan dalam satu sistem. Fokus perusahaan untuk tahun 2026 berpusat pada integrasi yang lebih dalam, produk indeks baru, instrumen terkait ekuitas yang diperluas, dan penggunaan stablecoin lebih lanjut seperti USDC sebagai infrastruktur perdagangan inti.

Daripada mengejar tren jangka pendek, Coinbase tampaknya memposisikan dirinya sebagai operator pasar jangka panjang, memadukan inovasi asli kripto dengan struktur yang familiar dengan keuangan tradisional.

