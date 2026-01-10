BursaDEX+
Ripple Mendapat Persetujuan FCA, Membuka Pembayaran XRP untuk Institusi UK

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 15:05
Ripple Mendapat Persetujuan FCA, Membuka Pembayaran Lintas Batas Bertenaga XRP untuk Institusi UK

Ripple telah mencapai tonggak regulasi utama di Inggris Raya, dengan mendapatkan persetujuan untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) dan Pendaftaran Cryptoasset dari Financial Conduct Authority (FCA). 

Nah, otorisasi ganda ini menandai langkah maju yang signifikan bagi strategi ekspansi Ripple dan memposisikan UK sebagai pusat utama untuk pembayaran berbasis blockchain yang diatur.

Dengan izin ini, Ripple secara resmi dapat meningkatkan skala Ripple Payments di UK, memungkinkan institusi keuangan mengirim pembayaran lintas batas menggunakan aset digital, termasuk XRP dan XRP Ledger (XRPL). Untuk bank-bank berbasis di UK, penyedia pembayaran, dan perusahaan fintech, ini menghilangkan hambatan regulasi yang sudah lama ada dan membuka pintu untuk transaksi internasional yang lebih cepat dan lebih hemat biaya.

Presiden Ripple Monica Long menyambut persetujuan ini sebagai tonggak lebih dari sekadar efisiensi, dengan mengatakan,

Inti dari infrastruktur pembayaran Ripple adalah XRP Ledger, blockchain publik yang dirancang khusus untuk pembayaran global. Menggunakan XRP sebagai aset digital aslinya, XRPL memungkinkan penyelesaian lintas batas yang hampir instan dan berbiaya rendah. 

Tidak seperti perbankan koresponden tradisional yang sering lambat, tidak transparan, dan mahal, XRPL memindahkan nilai secara global dalam hitungan detik dengan transparansi penuh dan biaya minimal.

Perlu dicatat, Ripple Payments dibangun berdasarkan teknologi ini dengan platform pembayaran lintas batas end-to-end yang sepenuhnya berlisensi. Alih-alih memaksa institusi untuk mengelola dompet, likuiditas, atau integrasi blockchain, Ripple menyederhanakan kompleksitasnya. 

Platform ini mengatur aliran dana, menghubungkan pelanggan ke jaringan pembayaran global, dan memberikan penyelesaian yang cepat dan andal, memungkinkan institusi untuk meningkatkan skala pembayaran internasional dengan mulus.

Model ini secara dramatis menurunkan hambatan masuk bagi institusi yang meluncurkan layanan pembayaran digital. Dengan menghilangkan kebutuhan akan infrastruktur mahal dan keahlian blockchain internal, Ripple memungkinkan bisnis untuk fokus pada pengalaman pelanggan, skalabilitas, dan pertumbuhan, sambil tetap sepenuhnya mematuhi persyaratan regulasi.

Persetujuan FCA juga menekankan peningkatan kejelasan regulasi untuk aset digital di UK. Dengan memberikan izin EMI dan cryptoasset, FCA menunjukkan kepercayaan yang kuat pada kerangka kepatuhan Ripple, manajemen risiko, dan kematangan operasional. Tonggak ini secara signifikan meningkatkan kredibilitas Ripple dengan klien institusional yang secara historis mendekati kripto dengan hati-hati.

Oleh karena itu, tonggak ini menekankan misi inti Ripple: memodernisasi pembayaran global dengan infrastruktur blockchain yang patuh dan tingkat enterprise. 

Dengan persetujuan FCA yang telah diamankan, Ripple kini berada dalam posisi yang baik untuk meningkatkan skala pembayaran bertenaga XRP di seluruh UK, memberikan penyelesaian yang lebih cepat, biaya lebih rendah, dan efisiensi yang lebih besar dalam keuangan lintas batas pada skala institusional.

Kesimpulan

Persetujuan FCA Ripple adalah momen penting bagi perusahaan dan ekosistem pembayaran digital UK. Dengan mencapai status teregulasi sebagai EMI dan penyedia cryptoasset terdaftar, Ripple secara efektif menghubungkan keuangan tradisional dengan blockchain, memberikan institusi UK jalur yang terpercaya dan patuh untuk mengadopsi pembayaran lintas batas bertenaga XRP. 

Perlu dicatat, persetujuan tersebut memperkuat kepercayaan pada strategi kepatuhan-pertama Ripple sambil menekankan keterbukaan UK yang semakin meningkat terhadap aset digital yang diatur. Saat Ripple meningkatkan skala platform pembayaran berlisensnya, ini menetapkan tolok ukur yang jelas untuk bagaimana blockchain dapat memberikan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, dan lebih transparan, membantu mendefinisikan ulang masa depan keuangan global.

Sumber: https://coinpaper.com/13649/uk-opens-the-gates-ripple-secures-fca-approval-unlocking-xrp-payments-for-institutions

