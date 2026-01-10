Laporan Pekerjaan AS yang Lemah Bertepatan dengan Arus Keluar $1 Miliar ETF Bitcoin Spot

Wawasan Utama:

Laporan pekerjaan AS Desember 2025 yang lemah mengirimkan sinyal beragam di seluruh sektor keuangan setelah data tersebut tidak memenuhi estimasi yang dibuat sebelumnya oleh para ekonom.

Tingkat pengangguran dan daftar gaji non-pertanian turun di bawah estimasi, sehingga mengecewakan pasar.

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, Amerika Serikat menambahkan sekitar 49.000 pekerjaan setiap bulan pada tahun 2025.

Biro Statistik Tenaga Kerja merilis laporan pekerjaan AS pada hari Jumat. Laporan tersebut mengungkapkan serangkaian sinyal beragam tentang kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Baik tingkat pengangguran maupun daftar gaji non-pertanian turun di bawah estimasi, tetapi harga Bitcoin meningkat.

Harga BTC bereaksi terhadap berita tersebut dengan nada positif dan mencatat kenaikan 1% selama 24 jam terakhir. Harga mencapai tertinggi intraday $91.531. Kenaikan tersebut mungkin mencerminkan harapan bahwa perekrutan yang lebih lambat dapat membuat Fed mempertahankan suku bunga tetap stabil.

Pada saat yang sama, ETF Bitcoin spot AS di pasar kripto mengalami arus keluar untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Kamis. Selama periode tersebut, total 11 dana mencatat hampir $1 miliar, menurut data dari investor Farside.

Angka Laporan Pekerjaan AS Desember Tidak Memenuhi Target, Harga Bitcoin Naik

Daftar gaji non-pertanian AS hanya naik 50.000 pada bulan Desember, di bawah 60.000 yang diharapkan para ekonom dan kurang dari kenaikan revisi November sebesar 56.000. Kehilangan pekerjaan Oktober juga direvisi lebih dalam dari yang pertama kali dilaporkan.

Menurut laporan pekerjaan AS terbaru dari Biro Statistik Tenaga Kerja, Amerika Serikat menambahkan sekitar 49.000 pekerjaan setiap bulan pada tahun 2025. Di sisi lain, tingkat pengangguran turun menjadi 4,4%, melampaui perkiraan dan membaik dari level revisi November. Di permukaan, penurunan tersebut menunjukkan bagian-bagian dari pasar tenaga kerja sedang menemukan pijakannya.

Tahun lalu, Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa Fed berfokus pada tingkat pengangguran saat mengevaluasi pasar tenaga kerja. Penurunan terkini membuat kemungkinan suku bunga akan tetap stabil lebih besar.

Grafik Harga Bitcoin oleh TradingView

Pada saat penulisan, harga Bitcoin diperdagangkan naik 1% selama 24 jam terakhir melewati angka $91.000 dan mencapai tertinggi intraday $91.531.

ETF Bitcoin AS Mengalami Arus Keluar $1 Miliar Selama Tiga Hari

11 ETF Bitcoin spot yang terdaftar di AS telah mengalami arus keluar bersih gabungan sebesar $1,128 miliar selama tiga hari terakhir, menurut Farside Investors. Periode terkini ini hampir menghapus arus masuk bersih $1,16 miliar yang tercatat pada 1 dan 5 Januari 2026.

Pada saat penulisan, arus masuk year-to-date dana yang diperdagangkan di bursa hampir datar, dengan optimisme awal yang disaksikan pada hari-hari pertama Januari perlahan memudar. Arus masuk besar di awal tahun tidak lagi menandakan tren bullish yang jelas.

Namun, meskipun terjadi arus keluar baru-baru ini, arus bersih tujuh hari tetap positif pada $240,7 juta. Ukuran ini, yang menjumlahkan semua arus masuk dan arus keluar selama seminggu terakhir, menunjukkan bahwa beberapa modal masih memasuki ETF Bitcoin.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun sentimen jangka pendek telah mendingin, minat investor jangka panjang belum menghilang.

Idealnya, reli awal tahun mendorong Bitcoin di atas $94.000, memasuki kisaran di mana banyak pembeli teratas terkini terkonsentrasi. Basis biaya mereka berada di antara $92.100 dan $117.400, menciptakan zona resistensi potensial, menurut laporan Glassnode hari Rabu.

Pengaturan ini meningkatkan risiko tekanan jual. Investor dalam kisaran ini dapat keluar tanpa mengalami kerugian, membuat Bitcoin lebih sulit mempertahankan pergerakan naik yang kuat. Setiap upaya untuk memulai fase bull baru mungkin membutuhkan waktu, karena pasar mengatasi pasokan overhead ini.