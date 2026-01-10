BursaDEX+
Paus Solana yang Tidak Aktif Terbangun: 80.000 SOL Dipindahkan Setelah 1 Tahun

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/10 19:37
Seorang whale Solana (SOL) telah menarik perhatian pasar setelah bangkit dari tidur selama 365 hari untuk melakukan taruhan bullish pada altcoin tersebut. Seperti yang dilacak oleh platform on-chain di X, Lookonchain, dompet yang lama tidak aktif tersebut telah menarik 80.000 SOL dari bursa Binance ke dompet pribadi.

Penarikan dari bursa menunjukkan strategi akumulasi SOL jangka panjang

Nilai fiat dari aset yang dipindahkan adalah sekitar $10,87 juta pada nilai tukar pasar saat ini. Banyak di komunitas Solana yang bersemangat tentang langkah ini karena menandakan kemungkinan reli segera terjadi. Anggota komunitas sangat tertarik untuk melacak langkah whale selanjutnya.

Perlu dicatat, untuk pemegang sebesar itu, memindahkan volume Solana tersebut dari Binance dapat menunjukkan bahwa mereka aktif lagi setelah satu tahun. Penarikan tersebut juga menandakan bahwa whale tidak berniat untuk menjual dalam waktu dekat tetapi ingin memegang SOL dalam jangka panjang.

Jika whale Solana berencana untuk menjual, mereka akan meninggalkan aset mereka di bursa untuk pelepasan cepat ketika harga pasar tepat. Namun, perpindahan ke dompet pribadi di tengah volatilitas pasar yang telah memicu antisipasi bullish dalam ekosistem.

Seorang pengguna menyatakan bahwa dompet whale Solana "bangun dengan tujuan."

Yang lain tertarik untuk memahami whale tersebut, motif mereka dan apakah itu seorang penambang lama di balik dompet tersebut atau pemain berani yang memasang taruhan besar pada prospek harga masa depan Solana.

Solana berjuang di bawah support kunci meskipun ada aktivitas whale

Solana telah turun $5, jatuh dari puncak perdagangan harian $140,42 ke terendah $135,05 karena volatilitas terus berlanjut di pasar. Pada saat penulisan ini, Solana diperdagangkan pada $136,39, mewakili penurunan 1,33% selama 24 jam terakhir.

Volume perdagangan koin juga berjuang dan turun 24,42% menjadi $3,76 miliar. Ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan harga Solana untuk bertahan di atas support kritis $137. Segera setelah koin menembus support ini, hal itu memicu tekanan jual.

Di sisi positif, U.Today melaporkan bahwa Solana mungkin mencatat pertumbuhan yang diperluas pada tahun 2026, mengingat ini adalah ekosistem terbesar kedua dalam hal aktivitas pengembang. Blockchain mengantisipasi peningkatan Alpenglow di paruh pertama tahun ini. Ini diharapkan dapat mengurangi waktu transaksi menjadi dalam 100-150 milidetik, membuatnya lebih cepat daripada mesin pencari Google.

Investor selalu menyukai blockchain Solana karena throughput transaksinya, dan peningkatan tersebut dapat lebih mendorong adopsi dan berdampak positif pada harga.

Sumber: https://u.today/dormant-solana-whale-awakens-80000-sol-moved-after-1-year

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

