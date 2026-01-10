Peringatan Harga SHIB: 82 Triliun Token Masuk Bursa saat Holder Mempersiapkan Langkah Besar

Pemegang Shiba Inu tampaknya memposisikan diri untuk potensi keluar. Data on-chain mengungkapkan akumulasi token SHIB yang signifikan di bursa cryptocurrency, menimbulkan kekhawatiran tentang aksi harga jangka pendek.

Cadangan bursa saat ini menyimpan sekitar 82 triliun token SHIB, menurut analitik CryptoQuant. Ini merupakan peningkatan dari 81 triliun token pada awal 2026. Meskipun perubahannya tampak sederhana, waktunya bertepatan dengan penurunan SHIB dari level tertinggi baru-baru ini di atas $0,000009.

Sumber: CryptoQuant

Pada saat penulisan, SHIB diperdagangkan sekitar $0,00000864, turun 0,53% dalam 24 jam terakhir.

Aksi harga SHIB selama 24 jam terakhir (Sumber: CoinCodex)

Pola ini menunjukkan beberapa investor memanfaatkan reli untuk melikuidasi posisi. Deposit bursa biasanya menunjukkan niat jual, karena pemegang mentransfer token dari dompet pribadi ke platform trading. Korelasi antara peningkatan cadangan dan kelemahan harga memperkuat interpretasi ini.

Arus Bersih Menandakan Pergeseran dalam Dinamika Pasar

Data arus bersih bursa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sentimen saat ini. Angka terbaru menunjukkan arus bersih positif, yang berarti deposit melampaui penarikan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa tekanan jual sedang meningkat di seluruh pasar SHIB.

Pergeseran ini terjadi mendekati puncak tahunan SHIB, menunjukkan pengambilan keuntungan mendorong perilaku tersebut. Kondisi pasar yang lebih luas telah memperparah tekanan. Penarikan Bitcoin dari $94.000 menuju $90.000 telah meredam selera risiko di seluruh sektor cryptocurrency. SHIB tidak luput dari efek pendinginan ini.

Pasar derivatif mencerminkan perubahan momentum. Volume perdagangan dalam futures dan opsi SHIB telah menurun sedikit lebih dari 5 persen, menetap mendekati $203 juta. Open interest telah turun lebih tajam, anjlok lebih dari 7 persen menjadi sekitar $108 juta.

Metrik ini menunjukkan berkurangnya aktivitas spekulatif. Trader menarik diri dari posisi leverage, yang sering menandakan ketidakpastian tentang arah jangka pendek. Namun, rasio long-to-short tetap di atas 1,0, menunjukkan bahwa posisi bullish masih lebih banyak daripada posisi bearish di antara trader derivatif.

Pergerakan Whale dan Aktivitas Jaringan Memberikan Sudut Pandang Berbeda

Tidak semua indikator menunjuk pada kelemahan. Transaksi skala besar telah melonjak baru-baru ini, menawarkan perspektif berbeda tentang minat institusional.

Data Santiment menunjukkan lonjakan 111 persen dalam transaksi SHIB yang melebihi $100.000 nilainya. Ini menempatkan Shiba Inu di antara kelompok token pilihan dengan kapitalisasi pasar di atas $500 juta yang mengalami peningkatan aktivitas whale. Pergerakan seperti itu menunjukkan pemegang besar tetap terlibat dengan aset tersebut.

Perilaku whale dapat menandakan akumulasi atau reposisi daripada keluar sepenuhnya. Peningkatan transaksi besar terjadi meskipun ada tekanan jual yang lebih luas, menunjukkan beberapa investor canggih melihat nilai pada level saat ini.