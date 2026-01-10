BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pada hari Jumat, Tether menyelesaikan penerbitan stablecoin besar pertama tahun ini, mencetak satu miliar USDT di Tron. Onchain Lens termasuk di antara pemantauan on-chainPada hari Jumat, Tether menyelesaikan penerbitan stablecoin besar pertama tahun ini, mencetak satu miliar USDT di Tron. Onchain Lens termasuk di antara pemantauan on-chain

Tether Mengotorisasi Pencetakan USDT Senilai $1 Miliar di Jaringan Tron

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/10 21:00
Major
MAJOR$0.1295+3.26%
Ambire Wallet
WALLET$0.01217+1.07%

Pada hari Jumat, Tether menyelesaikan penerbitan stablecoin besar pertama tahun ini, mencetak satu miliar USDT di Tron. Onchain Lens termasuk di antara akun pemantauan on-chain yang menentukan transaksi tersebut.

Data blockchain Arkham Intelligence mengungkapkan transfer dana antara dompet multi-sig Tether dan alamat perbendaharaan. Pencetakan tersebut terdaftar sebagai disetujui tetapi belum diterbitkan, yang berarti token dicetak on-chain dan disimpan, bukan diterbitkan ke sirkulasi aktif.

Strategi Cadangan Tether untuk Mengelola Pasokan Stablecoin

Penerbitan ini sesuai dengan proses manajemen inventaris yang telah ditetapkan oleh Tether. Perusahaan melakukan perencanaan pasokan di muka. Prosedur ini memungkinkan reaksi cepat dalam kasus permintaan likuiditas yang dibawa oleh bursa atau pihak besar lainnya.

Di sini, seluruh satu miliar USDT dicetak di blockchain Tron. Dana tersebut kemudian ditransfer ke dompet perbendaharaan. Mereka akan tetap di sana sampai akan digunakan. Catatan blockchain menunjukkan bahwa tidak ada pelepasan langsung ke sistem perdagangan. Tether memiliki fleksibilitas melalui struktur cadangan. Ini juga tidak menyebabkan perubahan mendadak dalam kondisi pasokan aktif.

Akuisisi ini menunjukkan posisi sentral yang dipegang Tron dalam platform USDT. Jaringan ini mengelola lebih dari 60% USDT yang beredar. Biaya murah Tron dan durasi pembayaran cepat telah menyebabkan penggunaan ekstensifnya yang berkelanjutan.

Para peserta pasar biasanya merangkul penggunaan Tron untuk mentransfer stablecoin. Biaya transaksi normal dalam sen. Ini bekerja dengan baik dalam penyelesaian frekuensi tinggi dan likuiditas lintas platform.

Baca Juga: Tether Bermitra Dengan Rumble untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Kreator Peer-to-Peer

Tether telah memanfaatkan pencetakan berbasis Tron berkali-kali di masa lalu. Jaringan ini memiliki lebih dari $7 triliun dalam transfer ke USDT pada tahun 2025. Volume tersebut mengubah Tron menjadi lapisan penyelesaian sentral.

Peran USDT dalam Perdagangan Kripto dan Likuiditas Pasar

USDT tetap menjadi instrumen kunci perdagangan kripto. Banyak trader menghargainya, meskipun sementara. Ini lebih mungkin menggantikan manuver nyata dengan rel perbankan standar. 

Pasar memantau dengan cermat pergeseran pasokan USDT karena skalanya. Pembuat pasar dan meja institusional melacak pencetakan dan penebusan perbendaharaan untuk mengevaluasi kondisi likuiditas. Peningkatan pasokan yang diotorisasi dapat menandakan kesiapan untuk permintaan yang lebih tinggi, tetapi tidak menjamin pergerakan pasar.

Pencetakan besar yang diotorisasi juga telah muncul di masa lalu selama periode aktivitas perdagangan yang meningkat. Namun, ini tidak menjamin dampak pasar dalam semalam. Efek praktis akan tergantung pada pelepasan cadangan lebih lanjut.

1 miliar USDT yang baru dicetak berada dalam posisi idle. Tidak ada sirkulasi tambahan yang terjadi. Setiap dampak di masa depan akan bergantung pada permintaan dari bursa dan penyedia likuiditas institusional.

Baca Juga: Ripple Memperoleh Registrasi FCA di Inggris Menjelang Aturan Lisensi Kripto Baru

Peluang Pasar
Logo Major
Harga Major(MAJOR)
$0.1295
$0.1295$0.1295
+2.20%
USD
Grafik Harga Live Major (MAJOR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59
Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Permata Kripto 350x: Bagaimana Presale Token Patos Akan Mengubah $2900 Investor Menjadi Satu Juta Dolar

Pasar cryptocurrency saat ini menyaksikan kebangkitan pesat dari pesaing baru di sektor meme coin, salah satu yang […] The post The 350x Crypto Gem: How Patos
Bagikan
Coindoo2026/01/15 14:22