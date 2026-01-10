Tether Mengotorisasi Pencetakan USDT Senilai $1 Miliar di Jaringan Tron

Pada hari Jumat, Tether menyelesaikan penerbitan stablecoin besar pertama tahun ini, mencetak satu miliar USDT di Tron. Onchain Lens termasuk di antara akun pemantauan on-chain yang menentukan transaksi tersebut.

Data blockchain Arkham Intelligence mengungkapkan transfer dana antara dompet multi-sig Tether dan alamat perbendaharaan. Pencetakan tersebut terdaftar sebagai disetujui tetapi belum diterbitkan, yang berarti token dicetak on-chain dan disimpan, bukan diterbitkan ke sirkulasi aktif.

Strategi Cadangan Tether untuk Mengelola Pasokan Stablecoin

Penerbitan ini sesuai dengan proses manajemen inventaris yang telah ditetapkan oleh Tether. Perusahaan melakukan perencanaan pasokan di muka. Prosedur ini memungkinkan reaksi cepat dalam kasus permintaan likuiditas yang dibawa oleh bursa atau pihak besar lainnya.

Di sini, seluruh satu miliar USDT dicetak di blockchain Tron. Dana tersebut kemudian ditransfer ke dompet perbendaharaan. Mereka akan tetap di sana sampai akan digunakan. Catatan blockchain menunjukkan bahwa tidak ada pelepasan langsung ke sistem perdagangan. Tether memiliki fleksibilitas melalui struktur cadangan. Ini juga tidak menyebabkan perubahan mendadak dalam kondisi pasokan aktif.

Akuisisi ini menunjukkan posisi sentral yang dipegang Tron dalam platform USDT. Jaringan ini mengelola lebih dari 60% USDT yang beredar. Biaya murah Tron dan durasi pembayaran cepat telah menyebabkan penggunaan ekstensifnya yang berkelanjutan.

Para peserta pasar biasanya merangkul penggunaan Tron untuk mentransfer stablecoin. Biaya transaksi normal dalam sen. Ini bekerja dengan baik dalam penyelesaian frekuensi tinggi dan likuiditas lintas platform.

Baca Juga: Tether Bermitra Dengan Rumble untuk Meluncurkan Dompet Pembayaran Kreator Peer-to-Peer

Tether telah memanfaatkan pencetakan berbasis Tron berkali-kali di masa lalu. Jaringan ini memiliki lebih dari $7 triliun dalam transfer ke USDT pada tahun 2025. Volume tersebut mengubah Tron menjadi lapisan penyelesaian sentral.

Peran USDT dalam Perdagangan Kripto dan Likuiditas Pasar

USDT tetap menjadi instrumen kunci perdagangan kripto. Banyak trader menghargainya, meskipun sementara. Ini lebih mungkin menggantikan manuver nyata dengan rel perbankan standar.

Pasar memantau dengan cermat pergeseran pasokan USDT karena skalanya. Pembuat pasar dan meja institusional melacak pencetakan dan penebusan perbendaharaan untuk mengevaluasi kondisi likuiditas. Peningkatan pasokan yang diotorisasi dapat menandakan kesiapan untuk permintaan yang lebih tinggi, tetapi tidak menjamin pergerakan pasar.

Pencetakan besar yang diotorisasi juga telah muncul di masa lalu selama periode aktivitas perdagangan yang meningkat. Namun, ini tidak menjamin dampak pasar dalam semalam. Efek praktis akan tergantung pada pelepasan cadangan lebih lanjut.

1 miliar USDT yang baru dicetak berada dalam posisi idle. Tidak ada sirkulasi tambahan yang terjadi. Setiap dampak di masa depan akan bergantung pada permintaan dari bursa dan penyedia likuiditas institusional.

Baca Juga: Ripple Memperoleh Registrasi FCA di Inggris Menjelang Aturan Lisensi Kripto Baru