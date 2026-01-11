Prediksi Harga BNB: Target Kisaran $950-$1.050 pada Februari saat Momentum Teknikal Menguat



Peter Zhang



Prediksi harga BNB menunjukkan momentum bullish dengan harga saat ini di $906,57. Analisis teknikal menunjukkan Binance Coin dapat menargetkan $950-$1.050 pada Februari 2026 jika resistensi kunci tertembus.

Ringkasan Prediksi Harga BNB

• Target jangka pendek (1 minggu): $920-$940

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): Kisaran $950-$1.050

• Level breakout bullish: $922,32 (resistensi kuat)

• Support kritis: $882,36

Apa Kata Analis Kripto Tentang Binance Coin

Meskipun prediksi analis spesifik dari crypto Twitter terbatas dalam 24 jam terakhir, prakiraan institusional terbaru memberikan wawasan berharga tentang trajektori BNB. Menurut analisis CoinCodex dari 8 Januari 2026, "BNB diperkirakan diperdagangkan antara $837,42 dan $1.386,60 pada tahun 2026, dengan harga tahunan rata-rata $1.096,69."

Tim riset Coinbase mengeluarkan prakiraan Binance Coin yang diperbarui pada 9 Januari, menetapkan "Harga Target BNB: $1.143,44, mencerminkan peningkatan 27,6% selama 5 tahun, berdasarkan perubahan harga tahunan yang diprediksi 5%."

Data on-chain menunjukkan penguatan fundamental jaringan, dengan volume perdagangan mencapai $91,6 juta di pasar spot Binance dalam 24 jam terakhir, mengindikasikan minat institusional yang berkelanjutan terhadap token exchange.

Rincian Analisis Teknikal BNB

Prediksi harga BNB saat ini didukung oleh beberapa indikator teknikal bullish. Diperdagangkan di $906,57, Binance Coin berada jauh di atas Simple Moving Average 20 hari di $872,02, menunjukkan momentum bullish jangka pendek.

Analisis RSI: RSI 14-periode di 58,96 menunjukkan wilayah netral dengan ruang untuk pergerakan ke atas sebelum mencapai kondisi overbought. Posisi ini menunjukkan BNB memiliki potensi kenaikan tambahan tanpa tekanan pembalikan langsung.

Sinyal MACD: Meskipun histogram MACD menunjukkan 0,0000, mengindikasikan momentum netral, garis MACD di 8,5239 tetap tinggi, menunjukkan kekuatan mendasar dalam struktur tren Binance Coin.

Bollinger Bands: Posisi BNB di 0,83 dalam Bollinger Bands menempatkannya di dekat band atas di $924,02. Kedekatan dengan resistensi ini menunjukkan upaya breakout atau fase konsolidasi potensial ke depan.

Level Trading Kunci: Resistensi langsung berada di $914,45, diikuti oleh resistensi kuat di $922,32. Level support ditetapkan di $894,47 (langsung) dan $882,36 (support kuat).

Target Harga Binance Coin: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Jika BNB menembus di atas resistensi kuat di $922,32 dengan konfirmasi volume, target logis berikutnya berada di sekitar $950-$960 berdasarkan aksi harga sebelumnya. Pergerakan berkelanjutan di atas level ini dapat mendorong Binance Coin menuju level psikologis $1.000 dan berpotensi kisaran atas target tahunan CoinCodex $1.386,60.

Konfirmasi teknikal akan memerlukan:

– Penutupan harian di atas $922,32

– RSI mempertahankan di atas 60 tanpa divergensi

– Lonjakan volume setidaknya 50% di atas rata-rata harian saat ini $91,6 juta

Skenario Bearish

Kegagalan mempertahankan titik pivot di $902,34 dapat memicu pengujian ulang support langsung di $894,47. Breakdown di bawah level ini akan mengekspos zona support kuat di $882,36, mewakili penurunan sekitar 2,7% dari level saat ini.

Faktor risiko mencakup:

– Kelemahan pasar kripto yang lebih luas

– Kekhawatiran regulasi yang mempengaruhi token exchange

– Breakdown teknikal di bawah SMA 20 hari di $872,02

Haruskah Anda Membeli BNB? Strategi Entry

Berdasarkan posisi teknikal saat ini, BNB menghadirkan peluang risiko-imbalan yang terukur. Trader konservatif harus mempertimbangkan entry pada setiap pullback ke kisaran $894-$900, memberikan rasio risiko-terhadap-imbalan yang lebih baik.

Entry Agresif: Level saat ini sekitar $906 untuk trader yang nyaman dengan perlindungan downside terbatas.

Entry Konservatif: Kisaran $890-$895 pada pullback potensial ke support langsung.

Saran Stop-Loss: $875 (di bawah SMA 20 hari) untuk membatasi risiko downside hingga sekitar 3,5%.

Level Take Profit:

– Target pertama: $920 (upside 2%)

– Target kedua: $940 (upside 4%)

– Target diperpanjang: $960 (upside 6%)

Kesimpulan

Prediksi harga BNB ini menunjukkan optimisme yang hati-hati untuk prospek jangka pendek Binance Coin. Kombinasi pembacaan RSI netral, kedekatan dengan level resistensi, dan target harga institusional mulai dari $1.096 hingga $1.143 mendukung prospek bullish jangka menengah.

Namun, trader harus memantau level resistensi kritis $922,32 dengan cermat, karena penembusan yang menentukan dapat mempercepat pergerakan menuju target $950-$1.050 pada Februari 2026. Sebaliknya, kegagalan menembus resistensi dapat mengakibatkan konsolidasi antara level saat ini dan zona support $882.

Tingkat Kepercayaan: Sedang hingga Tinggi untuk upside jangka pendek, bergantung pada stabilitas pasar yang lebih luas dan breakout resistensi yang berhasil.

Disclaimer: Investasi cryptocurrency membawa risiko signifikan. Prediksi harga BNB ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum trading.

Sumber gambar: Shutterstock