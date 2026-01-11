BursaDEX+
Postingan Analisis Harga Cardano (ADA) untuk 10 Januari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sebagian besar koin terus diperdagangkan di zona hijau pada hari pertama

Analisis Harga Cardano (ADA) untuk 10 Januari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 00:19
Sebagian besar koin terus diperdagangkan di zona hijau pada hari pertama akhir pekan, namun ada beberapa pengecualian, menurut CoinStats.

Grafik ADA oleh CoinStats

ADA/USD

Harga Cardano (ADA) telah turun 1,36% sejak kemarin.

Gambar oleh TradingView

Pada grafik per jam, harga ADA mungkin telah menetapkan resistensi lokal di $0,3925. Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, trader mungkin akan menyaksikan penurunan ke support dalam waktu dekat.

Gambar oleh TradingView

Pada kerangka waktu yang lebih besar, belum ada sinyal pembalikan sejauh ini. Saat ini, trader harus memperhatikan level interim di $0,3850. Jika terjadi breakout, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk bergerak ke area $0,37.

Gambar oleh TradingView

Dari sudut pandang jangka menengah, bulls gagal mempertahankan pertumbuhan setelah penutupan bar mingguan sebelumnya.

Jika candle ditutup di sekitar harga saat ini atau di bawahnya, sellers mungkin mengambil inisiatif, yang dapat menyebabkan pengujian rentang $0,30 pada akhir bulan.

ADA diperdagangkan pada $0,3892 pada saat berita ini ditulis.

Sumber: https://u.today/cardano-ada-price-analysis-for-january-10

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

