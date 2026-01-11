Analisis Harga Cardano (ADA) untuk 10 Januari

Sebagian besar koin terus diperdagangkan di zona hijau pada hari pertama akhir pekan, namun ada beberapa pengecualian, menurut CoinStats.Grafik ADA oleh CoinStats
ADA/USD
Harga Cardano (ADA) telah turun 1,36% sejak kemarin.Gambar oleh TradingView
Pada grafik per jam, harga ADA mungkin telah menetapkan resistensi lokal di $0,3925. Jika bar harian ditutup jauh dari tanda tersebut, trader mungkin akan menyaksikan penurunan ke support dalam waktu dekat.Gambar oleh TradingView
Pada kerangka waktu yang lebih besar, belum ada sinyal pembalikan sejauh ini. Saat ini, trader harus memperhatikan level interim di $0,3850. Jika terjadi breakout, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk bergerak ke area $0,37.Gambar oleh TradingView
Dari sudut pandang jangka menengah, bulls gagal mempertahankan pertumbuhan setelah penutupan bar mingguan sebelumnya.
Jika candle ditutup di sekitar harga saat ini atau di bawahnya, sellers mungkin mengambil inisiatif, yang dapat menyebabkan pengujian rentang $0,30 pada akhir bulan.
ADA diperdagangkan pada $0,3892 pada saat berita ini ditulis.
Sumber: https://u.today/cardano-ada-price-analysis-for-january-10