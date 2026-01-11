Analisis Harga Bitcoin (BTC) untuk 10 Januari

Penjual mengambil inisiatif di awal akhir pekan, menurut CoinStats.Koin teratas menurut CoinStats
BTC/USD
Harga Bitcoin (BTC) telah meningkat 0,26% selama sehari terakhir.Gambar oleh TradingView
Pada grafik per jam, harga BTC berada di tengah saluran lokal antara support di $90.286 dan resistance di $90.690. Karena tidak ada pihak yang mendominasi, kemungkinan kecil akan terjadi pergerakan tajam pada hari esok.Gambar oleh TradingView
Pada kerangka waktu yang lebih besar, harga kripto utama berada dalam kisaran bar harian sebelumnya, yang berarti baik bulls maupun bears belum mengambil inisiatif.
Dalam hal ini, perdagangan sideways di zona $90.000-$92.000 adalah skenario yang lebih mungkin hingga akhir pekan.Gambar oleh TradingView
Dari sudut pandang jangka menengah, situasinya serupa. Jika pembeli ingin kembali ke permainan, mereka perlu memulihkan harga BTC di atas resistance $94.652. Jika itu terjadi, energi yang terakumulasi mungkin cukup untuk menguji zona $100.000.
Bitcoin diperdagangkan pada $90.503 pada saat penulisan.
Sumber: https://u.today/bitcoin-btc-price-analysis-for-january-10