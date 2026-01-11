Volatilitas yang menurun mendorong kepercayaan investor pada aset berisiko, kata Michael Schumacher dari Wells Fargo

Kepala Strategi Makro Wells Fargo, Michael Schumacher, menyatakan bahwa pasar global mengalami penurunan volatilitas, yang mengarah pada peningkatan kepercayaan investor terhadap kelas aset berisiko tinggi, seperti cryptocurrency.

Dia menyatakan bahwa pasar bersikap puas dan volatilitas telah rendah, meskipun terjadi peristiwa di Venezuela. Dalam sebuah wawancara dengan outlet berita bisnis, Schumacher mengatakan bahwa pasar ekuitas "baik-baik saja" bagi investor untuk mengambil risiko.

Volatilitas menurun di seluruh pasar keuangan

Schumacher menjelaskan bahwa volatilitas adalah "indikator yang baik" dan telah sangat rendah di pasar. Dia menyamakan volatilitas pasar dengan harga asuransi. Analis tersebut merujuk pada penurunan pasar tertentu baru-baru ini, termasuk indeks volatilitas CBOE dan pasar valuta asing, yang saat ini bearish.

Analis tersebut juga merujuk volatilitas suku bunga, yang dia catat telah menurun secara signifikan selama beberapa bulan terakhir. Schumacher mengatakan bahwa penurunan volatilitas di berbagai pasar dapat mendorong investor untuk mengambil lebih banyak risiko dalam aset berisiko. Coin Bureau, platform edukasi crypto, menyoroti bahwa investor mungkin lebih nyaman membeli aset berisiko tinggi, seperti cryptocurrency.

Michael Schumacher mengatakan bahwa pandangan inti di Wells Fargo adalah bahwa Fed akan memangkas suku bunga beberapa kali lagi, tetapi mengisyaratkan kemungkinan besar pemangkasan tidak akan dimulai bulan ini. Menurut analis makro Wells Fargo, pasar percaya ada kemungkinan 5% untuk pemangkasan suku bunga segera.

Dia juga menambahkan bahwa Indeks Harga Konsumen (CPI) diperkirakan akan "berantakan" karena pasar tenaga kerja berkinerja di bawah ekspektasi. Menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja, AS menciptakan 50.000 pekerjaan, bertentangan dengan 60.000 pekerjaan yang diperkirakan analis. S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ditutup pada rekor tertinggi setelah rilis data Non-Farm Payroll.

Namun, tingkat pengangguran sedikit turun menjadi 4,4%. Schumacher menyoroti bahwa Fed harus menunggu satu atau dua bulan untuk mengumpulkan cukup data untuk memutuskan suku bunga. "Saya pikir Fed ingin memangkas, tetapi belum saat ini," kata Schumacher kepada wartawan.

Selera risiko yang diperbarui kembali ke pasar

Pasar cryptocurrency, kelas aset berisiko yang terkenal, mendukung klaim Schumacher bahwa selera risiko di antara investor mungkin kembali. Laporan Cryptopolitan terbaru bertanggal 9 Januari mengkonfirmasi bahwa minggu pertama tahun 2026 membawa momentum baru ke aset crypto. Laporan tersebut menyoroti bahwa pasar aset digital mendapatkan momentum baik dalam aksi harga maupun arus masuk modal. Namun, analis telah mengangkat kekhawatiran tentang apakah pasar dapat mempertahankan tren tersebut.

Bitcoin naik lebih dari 8% untuk menguji level $94k sejak 1 Januari. Namun, aset digital tersebut sejak itu telah melepaskan angka-angka ini tetapi masih berada pada kenaikan 4% dari harga pembukaan tahun baru pada saat publikasi ini. Aset crypto saat ini diperdagangkan pada $90.454. Menurut laporan Cryptopolitan, altcoin tidak termasuk stablecoin naik 8% sejak awal tahun. Laporan tersebut juga mencatat bahwa aset crypto berkapitalisasi besar, seperti Sui, XRP, dan Solana, telah mengungguli Bitcoin selama periode yang sama.

Volume spot, derivatif, dan futures juga meningkat untuk pertama kalinya sejak minggu kedua Oktober. Posisi terbuka futures agregat di BTC juga menandakan kemungkinan pemulihan setelah mencatat deleveraging masif di kuartal terakhir 2025. Laporan tersebut menyoroti bahwa angka-angka ini menandakan bahwa trader dan investor memasuki kembali pasar.

Namun, ETF Bitcoin spot belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dana tersebut telah menyaksikan arus keluar sebesar $681,01 juta sejak Senin lalu, menurut data dari situs web pelacakan ETF SoSoValue. Data menunjukkan bahwa institusi masih berhati-hati dalam hal aset crypto. Grayscale, perusahaan manajemen aset crypto, menerbitkan laporan bulanan Desember 2025, yang menjelaskan bahwa sebagian besar arus keluar yang dialami oleh ETF crypto terutama didorong oleh pajak.

