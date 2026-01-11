SpaceX milik Musk Mendapat Lampu Hijau untuk Meluncurkan 7.500 Satelit Starlink Baru ke Orbit

Komisi Komunikasi Federal telah memberikan izin kepada SpaceX untuk meluncurkan tambahan 7.500 satelit Starlink generasi kedua, sehingga total jumlah satelit yang diizinkan perusahaan tersebut menjadi 15.000 unit.

Hanya setengah dari 30.000 satelit yang diusulkan SpaceX yang disetujui untuk digunakan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC).

SpaceX harus menggunakan setengah dari satelit yang diizinkan oleh Komisi Komunikasi Federal pada Desember 2028. Penggunaan penuh diharapkan pada Desember 2031.

Apakah Elon Musk akan terus mengembangkan konstelasi Starlink-nya?

Ketua FCC, Brendan Carr, mengatakan persetujuan tersebut adalah "pengubah permainan untuk memungkinkan layanan generasi berikutnya." SpaceX juga menerima persetujuan untuk meningkatkan satelitnya dan beroperasi di lima frekuensi berbeda.

Satelit yang baru diizinkan akan menyediakan konektivitas langsung ke sel di luar Amerika Serikat dan cakupan tambahan di dalam perbatasan Amerika. Layanan seluler generasi berikutnya akan tersedia untuk memberikan kecepatan internet hingga 1 gigabit per detik, mirip dengan koneksi serat optik berkecepatan tinggi.

FCC menyatakan bahwa peningkatan ini akan membantu memastikan tidak ada komunitas yang tertinggal tanpa pilihan konektivitas.

Namun, SpaceX harus meluncurkan 50% dari satelit generasi kedua maksimum yang diizinkan, menempatkannya di orbit yang ditugaskan, dan mengoperasikannya pada 1 Desember 2028. Satelit yang tersisa harus diluncurkan pada Desember 2031.

Perusahaan ini juga menghadapi tenggat waktu November 2027 untuk menyelesaikan penggunaan 7.500 satelit generasi pertamanya.

Mengapa FCC menyetujui setengah dari permintaan SpaceX?

SpaceX awalnya meminta persetujuan untuk menggunakan hampir 30.000 satelit, tetapi FCC menolak untuk menyetujui penggunaan 14.988 sisanya, termasuk yang direncanakan untuk operasi di atas ketinggian 600 kilometer.

FCC menjelaskan bahwa pendekatan hati-hatinya adalah karena "satelit Peningkatan Starlink Gen2 tetap belum diuji di orbit." Komisi percaya bahwa mengizinkan setengah dari jumlah satelit yang diusulkan melayani kepentingan publik sambil juga memberi mereka waktu untuk mengevaluasi kinerja desain satelit yang ditingkatkan.

Jessica Rosenworcel, pendahulu kepala FCC saat ini Carr, menginginkan lebih banyak perusahaan untuk bersaing dengan konstelasi satelit SpaceX pada 2024. Starlink sudah menguasai hampir dua pertiga dari semua satelit aktif pada waktu itu. Jumlah satelit aktifnya yang luar biasa telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan ruang angkasa dan dominasi pasar di sektor internet satelit.

Amazon mencoba menantang dominasi tersebut dengan layanan internet satelit Project Kuiper yang diubah namanya, yang sekarang disebut Amazon Leo, dimulai pada November 2025.

Amazon memulai pratinjau layanannya pada bulan yang sama dan mengizinkan pelanggan bisnis terpilih untuk menguji jaringan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak produksi. Perusahaan berencana untuk meluncurkan layanan lebih luas pada 2026.

FCC memberikan izin kepada Amazon untuk menggunakan 3.236 satelit, dengan persyaratan untuk meluncurkan dan mengoperasikan setengah konstelasi pada 30 Juli 2026, dan sisanya pada 30 Juli 2029.

Minggu lalu, Starlink mengumumkan rencana untuk meningkatkan keselamatan ruang angkasa dengan menurunkan semua satelit yang saat ini mengorbit pada sekitar 550 kilometer menjadi 480 kilometer sepanjang 2026. Satelit yang beroperasi pada ketinggian yang lebih rendah akan secara alami keluar dari orbit lebih cepat jika gagal.

Fokus pada keselamatan adalah karena insiden Desember di mana satu satelit Starlink mengalami anomali di ruang angkasa, menciptakan sejumlah kecil puing dan kehilangan komunikasi pada ketinggian 418 kilometer.

