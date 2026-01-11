Prediksi Harga NEAR: Menargetkan $2,25 pada Februari di Tengah Sinyal Teknis yang Beragam



Ted Hisokawa



NEAR Protocol diperdagangkan pada $1,70 dengan RSI netral di 53,16. Analis memperkirakan target jangka menengah $2,10-$2,35, meskipun momentum MACD bearish menunjukkan kehati-hatian untuk Januari 2026.

NEAR Protocol (NEAR) menampilkan gambaran teknis yang kompleks saat diperdagangkan pada $1,70 pada 10 Januari 2026, turun 2,13% dalam 24 jam terakhir. Meskipun prediksi analis terbaru menunjukkan potensi kenaikan yang signifikan, indikator momentum saat ini mengungkapkan prospek yang lebih bernuansa untuk token blockchain layer-1 ini.

Ringkasan Prediksi Harga NEAR

• Target jangka pendek (1 minggu): $1,74-$1,78

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): rentang $2,10-$2,35

• Level breakout bullish: $1,84

• Support kritis: $1,63

Pendapat Analis Kripto tentang NEAR Protocol

Liputan analis terbaru cukup bullish terhadap prospek jangka menengah NEAR Protocol. Timothy Morano mencatat pada 6 Januari 2026, bahwa "NEAR Protocol diperdagangkan pada $1,77 dengan momentum MACD bullish menargetkan $2,25 jangka menengah. Analisis teknis menunjukkan potensi kenaikan 27% jika resistance ditembus," menetapkan target $2,25.

Peter Zhang memberikan optimisme serupa pada 3 Januari, menyatakan bahwa "NEAR Protocol menunjukkan sinyal momentum bullish dengan histogram MACD berubah positif. Analis memperkirakan target jangka menengah $2,10-$2,35 saat RSI keluar dari wilayah oversold," menargetkan rentang $2,10-$2,35.

Jessie A Ellis memperkuat sentimen ini pada 1 Januari, menyoroti bahwa "Perkiraan NEAR Protocol menunjukkan potensi kenaikan 38-55% ke rentang $2,10-$2,35 saat sinyal MACD" menguat, mempertahankan rentang target yang sama.

Prediksi-prediksi ini secara kolektif menunjukkan konsensus sekitar zona $2,10-$2,35 untuk model perkiraan NEAR Protocol, mewakili potensi keuntungan 24-38% dari level saat ini.

Rincian Analisis Teknis NEAR

Pengaturan teknis saat ini untuk NEAR menampilkan sinyal campuran yang memerlukan interpretasi hati-hati. Pembacaan RSI 53,16 menempatkan token di wilayah netral, menunjukkan kondisi tidak overbought maupun oversold. RSI netral ini mendukung potensi pergerakan ke arah mana pun.

Namun, histogram MACD di 0,0000 menunjukkan momentum bearish, kontras dengan prediksi MACD bullish yang dikutip oleh analis di awal Januari. Divergensi ini menunjukkan bahwa momentum positif sebelumnya mungkin melemah.

Posisi NEAR dalam Bollinger Bands menunjukkan harapan, dengan posisi %B 0,6951 menunjukkan harga lebih dekat ke band atas ($1,84) daripada band bawah ($1,39). Band tengah di $1,61 berfungsi sebagai support dinamis, saat ini berada di bawah harga perdagangan.

Level resistance kunci berada di $1,74 (langsung) dan $1,78 (kuat), sementara support ditetapkan di $1,67 (langsung) dan $1,63 (kuat). Average True Range harian $0,08 menunjukkan ekspektasi volatilitas moderat.

Target Harga NEAR Protocol: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam kasus bullish, model prediksi harga NEAR menunjukkan breakout di atas Bollinger Band atas $1,84 dapat memicu target analis $2,10-$2,35. Skenario ini memerlukan:

Menembus dan bertahan di atas resistance kuat $1,78

Histogram MACD berubah positif untuk mengonfirmasi momentum

Volume berkelanjutan di atas rata-rata 24 jam saat ini $14,8 juta

Kenaikan 27% ke $2,25 yang diidentifikasi oleh Timothy Morano tetap dapat dicapai jika konfirmasi teknis ini terwujud dalam 3-4 minggu ke depan.

Skenario Bearish

Kasus bearish berpusat pada kelemahan MACD saat ini dan potensi breakdown di bawah level support kunci. Target downside kritis meliputi:

Tes support awal di $1,67, diikuti oleh support kuat $1,63

Penembusan di bawah $1,61 (SMA 20 hari) dapat menargetkan Bollinger Band bawah di $1,39

Ini mewakili potensi penurunan 18-20% dari level saat ini

Faktor risiko termasuk volatilitas pasar yang lebih luas, kurangnya peristiwa katalis, dan kesenjangan signifikan antara harga saat ini dan SMA 200 hari di $2,32.

Haruskah Anda Membeli NEAR? Strategi Entry

Bagi trader yang mempertimbangkan posisi NEAR, pengaturan teknis menunjukkan pendekatan hati-hati:

Titik Entry:

– Entry konservatif: Tunggu penembusan di atas $1,78 dengan konfirmasi volume

– Entry agresif: Level saat ini dengan manajemen risiko ketat di $1,63

Strategi Stop-Loss:

– Untuk posisi long yang masuk di level saat ini: $1,60 (di bawah SMA 20 hari)

– Untuk perdagangan breakout di atas $1,78: $1,72 (resistance sebelumnya menjadi support)

Manajemen Risiko:

Mengingat sinyal campuran, ukuran posisi harus mencerminkan ketidakpastian. RSI netral memberikan fleksibilitas, tetapi histogram MACD bearish memerlukan kehati-hatian sampai konfirmasi momentum muncul.

Kesimpulan

Analisis prediksi harga NEAR mengungkapkan token di persimpangan teknis. Meskipun perkiraan analis tetap bullish dengan target $2,10-$2,35 mewakili potensi kenaikan 24-38%, indikator momentum saat ini menunjukkan kesabaran mungkin diperlukan. Skenario paling mungkin melihat NEAR menguji zona resistance $1,78-$1,84 dalam beberapa minggu mendatang, dengan penembusan yang berhasil berpotensi memvalidasi target Februari sekitar $2,25.

Trader harus memantau perkembangan histogram MACD dengan cermat, karena kembali ke wilayah positif akan menyelaraskan teknikal saat ini dengan ekspektasi analis. Hingga saat itu, perkiraan NEAR Protocol tetap optimis dengan hati-hati tetapi memerlukan konfirmasi melalui aksi harga di atas level resistance kunci.

Prediksi harga cryptocurrency pada dasarnya bersifat spekulatif dan tunduk pada volatilitas tinggi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan jangan pernah berinvestasi lebih dari yang mampu Anda tanggung kerugiannya.

Sumber gambar: Shutterstock