Pihak berwenang Malaysia menyita 41 rig penambangan kripto dalam penggerebekan lokal

Polisi Malaysia melakukan tiga penggerebekan terkait penambangan cryptocurrency ilegal dan menyita 41 mesin yang digunakan untuk aktivitas tersebut.

Polisi sedang berupaya melacak kepemilikan mesin-mesin yang disita di Teluk Intan dan mengidentifikasi orang-orang yang menjalankan operasi tersebut. Pihak berwenang memperingatkan masyarakat bahwa penambangan crypto ilegal merupakan tindak pidana yang menimbulkan risiko keselamatan dan dapat menyebabkan kerusakan properti.

Apakah penambangan cryptocurrency legal di Malaysia?

Polisi di Hilir Perak menyita 41 mesin yang diduga digunakan untuk penambangan cryptocurrency ilegal setelah serangkaian penggerebekan terkoordinasi di Teluk Intan.

Kepala polisi Hilir Perak Bakri Zainal Abidin mengkonfirmasi bahwa penggerebekan pertama yang dilakukan pada malam 9 Januari menghasilkan penyitaan 24 mesin. Dua penggerebekan tambahan yang dilakukan pada awal 10 Januari menghasilkan penyitaan 17 mesin sisanya. Meskipun demikian, tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Operasi tersebut menargetkan tiga lokasi terpisah di area Teluk Intan. Semua tersangka dalam operasi tersebut sedang diselidiki atas kerusakan properti dan penyalahgunaan pasokan listrik, yang keduanya merupakan tindak pidana di bawah hukum Malaysia.

Penambangan cryptocurrency sendiri tidak ilegal di Malaysia, tetapi mencuri listrik atau merusak properti untuk menjalankan operasi penambangan cryptocurrency adalah ilegal. Mesin-mesin yang disita di Teluk Intan diduga terhubung dengan pasokan listrik ilegal dan mencuri dari jaringan listrik nasional.

Operasi penambangan crypto yang tidak sah sering kali mem-bypass meteran listrik atau langsung menyadap kabel listrik untuk menghindari pembayaran listrik dalam jumlah besar yang diperlukan untuk menjalankan rig penambangan.

Selama bertahun-tahun, otoritas Malaysia telah melakukan penggerebekan di berbagai negara bagian. Beberapa operasi tersebut menyebabkan pemusnahan ribuan mesin penambangan. Polisi sebelumnya secara terbuka menghancurkan peralatan yang disita menggunakan alat gilas uap sebagai pencegah bagi calon penambang ilegal.

Malaysia mengingatkan untuk menghindari penambangan crypto ilegal

Ada beberapa kasus di Malaysia dan negara lain di mana operasi penambangan ilegal menyebabkan kebakaran listrik dan kerusakan bangunan.

Penambangan ilegal dapat menyebabkan risiko keselamatan dan kerusakan properti karena peralatan yang digunakan menghasilkan panas yang signifikan dan memerlukan sistem pendingin yang tepat serta infrastruktur listrik untuk beroperasi dengan aman.

Pengaturan ilegal biasanya tidak memiliki langkah-langkah keselamatan ini.

Sistem listrik yang kelebihan beban dapat menyebabkan kebakaran, menempatkan operator dan properti di sekitarnya dalam risiko. Bangunan tempat operasi penambangan ilegal dilakukan dapat mengalami kerusakan struktural dari berat peralatan dan pembangkitan panas yang konstan.

Pencurian listrik juga berkontribusi pada biaya listrik yang lebih tinggi bagi pengguna legal dan dapat menyebabkan fluktuasi tegangan atau gangguan listrik di area tertentu. Beban ekstra pada infrastruktur listrik dapat menyebabkan kegagalan transformator dan kerusakan peralatan lain yang memerlukan perbaikan mahal.

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, otoritas Rusia dan Kazakh telah menerapkan pembatasan berkala pada aktivitas penambangan, terutama selama periode permintaan tinggi seperti musim dingin dan musim liburan.

Polisi Hilir Perak telah mendesak masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas penambangan cryptocurrency ilegal. Warga yang memiliki informasi tentang operasi penambangan ilegal yang dicurigai didesak untuk menghubungi pihak berwenang dan membantu mengidentifikasi serta menutup operasi ini sebelum menyebabkan bahaya.

