BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Otoritas Malaysia menyita 41 rig penambangan kripto dalam penggerebekan lokal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Polisi Malaysia melakukan tiga penggerebekan terkait ilegalPostingan Otoritas Malaysia menyita 41 rig penambangan kripto dalam penggerebekan lokal muncul di BitcoinEthereumNews.com. Polisi Malaysia melakukan tiga penggerebekan terkait ilegal

Pihak berwenang Malaysia menyita 41 rig penambangan kripto dalam penggerebekan lokal

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 04:03
ConstitutionDAO
PEOPLE$0.010897-3.24%
PUBLIC
PUBLIC$0.0191-0.10%
Midnight
NIGHT$0.06356-7.21%
Areon Network
AREA$0.02317-0.04%
Notcoin
NOT$0.0006541-6.94%

Polisi Malaysia melakukan tiga penggerebekan terkait penambangan cryptocurrency ilegal dan menyita 41 mesin yang digunakan untuk aktivitas tersebut. 

Polisi sedang berupaya melacak kepemilikan mesin-mesin yang disita di Teluk Intan dan mengidentifikasi orang-orang yang menjalankan operasi tersebut. Pihak berwenang memperingatkan masyarakat bahwa penambangan crypto ilegal merupakan tindak pidana yang menimbulkan risiko keselamatan dan dapat menyebabkan kerusakan properti.

Polisi di Hilir Perak menyita 41 mesin yang diduga digunakan untuk penambangan cryptocurrency ilegal setelah serangkaian penggerebekan terkoordinasi di Teluk Intan.

Kepala polisi Hilir Perak Bakri Zainal Abidin mengkonfirmasi bahwa penggerebekan pertama yang dilakukan pada malam 9 Januari menghasilkan penyitaan 24 mesin. Dua penggerebekan tambahan yang dilakukan pada awal 10 Januari menghasilkan penyitaan 17 mesin sisanya. Meskipun demikian, tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Operasi tersebut menargetkan tiga lokasi terpisah di area Teluk Intan. Semua tersangka dalam operasi tersebut sedang diselidiki atas kerusakan properti dan penyalahgunaan pasokan listrik, yang keduanya merupakan tindak pidana di bawah hukum Malaysia.

Penambangan cryptocurrency sendiri tidak ilegal di Malaysia, tetapi mencuri listrik atau merusak properti untuk menjalankan operasi penambangan cryptocurrency adalah ilegal. Mesin-mesin yang disita di Teluk Intan diduga terhubung dengan pasokan listrik ilegal dan mencuri dari jaringan listrik nasional.

Operasi penambangan crypto yang tidak sah sering kali mem-bypass meteran listrik atau langsung menyadap kabel listrik untuk menghindari pembayaran listrik dalam jumlah besar yang diperlukan untuk menjalankan rig penambangan.

Selama bertahun-tahun, otoritas Malaysia telah melakukan penggerebekan di berbagai negara bagian. Beberapa operasi tersebut menyebabkan pemusnahan ribuan mesin penambangan. Polisi sebelumnya secara terbuka menghancurkan peralatan yang disita menggunakan alat gilas uap sebagai pencegah bagi calon penambang ilegal.

Malaysia mengingatkan untuk menghindari penambangan crypto ilegal

Ada beberapa kasus di Malaysia dan negara lain di mana operasi penambangan ilegal menyebabkan kebakaran listrik dan kerusakan bangunan.

Penambangan ilegal dapat menyebabkan risiko keselamatan dan kerusakan properti karena peralatan yang digunakan menghasilkan panas yang signifikan dan memerlukan sistem pendingin yang tepat serta infrastruktur listrik untuk beroperasi dengan aman.

Pengaturan ilegal biasanya tidak memiliki langkah-langkah keselamatan ini.

Sistem listrik yang kelebihan beban dapat menyebabkan kebakaran, menempatkan operator dan properti di sekitarnya dalam risiko. Bangunan tempat operasi penambangan ilegal dilakukan dapat mengalami kerusakan struktural dari berat peralatan dan pembangkitan panas yang konstan.

Pencurian listrik juga berkontribusi pada biaya listrik yang lebih tinggi bagi pengguna legal dan dapat menyebabkan fluktuasi tegangan atau gangguan listrik di area tertentu. Beban ekstra pada infrastruktur listrik dapat menyebabkan kegagalan transformator dan kerusakan peralatan lain yang memerlukan perbaikan mahal.

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, otoritas Rusia dan Kazakh telah menerapkan pembatasan berkala pada aktivitas penambangan, terutama selama periode permintaan tinggi seperti musim dingin dan musim liburan.

Polisi Hilir Perak telah mendesak masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas penambangan cryptocurrency ilegal. Warga yang memiliki informasi tentang operasi penambangan ilegal yang dicurigai didesak untuk menghubungi pihak berwenang dan membantu mengidentifikasi serta menutup operasi ini sebelum menyebabkan bahaya.

Ingin proyek Anda di hadapan para ahli crypto terkemuka? Tampilkan di laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.

Sumber: https://www.cryptopolitan.com/malaysia-seize-crypto-mining-rigs/

Peluang Pasar
Logo ConstitutionDAO
Harga ConstitutionDAO(PEOPLE)
$0.010897
$0.010897$0.010897
-4.01%
USD
Grafik Harga Live ConstitutionDAO (PEOPLE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42