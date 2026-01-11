Peluncuran SDK Developer Bertemu dengan Pembukaan Token $20M Saat Harga Mempertahankan Trendline

Pi Network Meluncurkan SDK Bundel untuk Integrasi Pembayaran 10 Menit saat Harga Bertahan Datar di $0,2085 di Bawah Semua EMA Utama



95 juta token PI senilai $19,88 juta dibuka pada Januari, menambah tekanan pasokan meskipun 2,7 juta token meninggalkan bursa.



Harga menguji support trendline naik di $0,2060, sementara analis memperkirakan skenario berbeda—dari penurunan $0,05 hingga breakout $5.



Harga Pi Network hari ini diperdagangkan mendekati $0,2085 setelah tim meluncurkan pembaruan besar pertama tahun 2026, memperkenalkan toolkit developer bundel yang mengurangi waktu integrasi menjadi di bawah sepuluh menit. Peningkatan infrastruktur gagal menggerakkan harga, karena trader fokus pada 95 juta token yang dijadwalkan dibuka bulan ini.

Peluncuran SDK Menargetkan Utilitas Tapi Harga Tetap Datar

Pi Network merilis Software Development Kit gabungan dengan API backend yang dirancang untuk menyederhanakan integrasi pembayaran di JavaScript, React, Next.js, dan Ruby on Rails. Toolkit bundel ini bertujuan untuk mempercepat transisi dari mobile mining menuju ekosistem berbasis utilitas di mana PI berfungsi sebagai lapisan penyelesaian.

Langkah ini mewakili kemajuan jelas pada roadmap pengembangan, tetapi pasar belum merespons. PI menunjukkan pergerakan yang pada dasarnya datar pada kerangka waktu harian, mingguan, dan bulanan meskipun ada pencapaian infrastruktur. Ketidaksesuaian antara kemajuan teknis dan aksi harga mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan tentang likuiditas, akses bursa, dan apakah basis pengguna masif akan berubah menjadi aktivitas ekonomi aktual.

Protokol v23 yang mengintegrasikan Stellar Core v23.0.1 telah diluncurkan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan keamanan. Jaringan kini mendukung lebih dari 15,8 juta Mainnet Pioneers. Tim juga mengumumkan rencana untuk meluncurkan bursa terdesentralisasi di awal 2026, dengan smart contract Rust yang sudah aktif.

Pembukaan Januari Menambah Tekanan Pasokan $20 Juta

Hampir 95 juta token PI senilai sekitar $19,88 juta dijadwalkan untuk dirilis pada Januari. Meskipun ini mewakili pengurangan 22 persen dari pembukaan yang diharapkan di Februari, pasar tetap berhati-hati apakah permintaan dapat menyerap pasokan baru tanpa tekanan ke bawah.

Lebih dari 2,7 juta token PI meninggalkan bursa pada minggu pertama Januari, sinyal bullish ringan yang menunjukkan pemegang memindahkan koin ke dompet pribadi daripada menjual. Namun, dominasi sosial Pi Network telah turun menjadi 0,004 persen karena visibilitas yang teredam di media kripto dan minat ritel yang lemah.

Kombinasi perhatian yang menurun dan pasokan yang meningkat menciptakan lingkungan yang menantang untuk apresiasi harga. Tanpa permintaan segar dari listing bursa baru atau aplikasi breakout ekosistem, jadwal pembukaan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi oleh kemajuan pengembangan saja.

Semua EMA Membentuk Plafon Resistensi di Atas Harga

Harga Pi Network hari ini diperdagangkan di bawah semua exponential moving average utama, menunjukkan struktur bearish yang bertahan sejak Juni. Susunan EMA menunjukkan:

EMA 20 hari: $0,2089

EMA 50 hari: $0,2159

EMA 100 hari: $0,2452

EMA 200 hari: $0,3717

Harga berada tepat di bawah EMA 20 hari, yang telah membatasi setiap upaya rebound sejak Desember. Di atasnya, EMA 50, 100, dan 200 hari membentuk zona resistensi tebal yang membentang dari $0,2159 hingga $0,3717. Pembeli perlu merebut kembali seluruh cluster ini untuk menggeser tren dari bearish ke netral.

Support berada di trendline naik mendekati $0,2060, yang bertahan selama konsolidasi baru-baru ini. Bollinger Bands menunjukkan harga diperdagangkan dekat band bawah di $0,1998, dengan band tengah di $0,2140 bertindak sebagai resistensi langsung.

Grafik Jangka Pendek Menunjukkan Momentum Netral

Kerangka waktu 2 jam menunjukkan PI berkonsolidasi sepanjang trendline naik yang terbentuk pada akhir Desember. RSI menunjukkan 46,29, netral tetapi di bawah titik tengah. MACD tetap datar di 0,0001, menunjukkan baik bulls maupun bears tidak memiliki kontrol.

Harga telah menguji trendline beberapa kali tanpa breakdown, menunjukkan pembeli mempertahankan level tersebut. Namun, tanpa katalis untuk mendorong PI di atas EMA 20 hari, konsolidasi tetap terjebak di dalam channel menurun yang telah memandu penurunan sejak pertengahan 2025.

Outlook: Apakah Pi Network Akan Naik?

Perkiraan analis berbeda tajam. Model konservatif menempatkan PI antara $0,18 dan $0,49 untuk 2026, sementara skenario agresif membayangkan kapitulasi ke $0,05 jika utilitas gagal terwujud atau rally menuju $5 jika basis pengguna berubah menjadi peserta aktif dengan likuiditas dalam.

Skenario bullish: PI merebut kembali $0,22 dengan volume dan menembus di atas cluster EMA, menargetkan $0,24-$0,26 jika peluncuran DEX mendorong adopsi.

Skenario bearish: Kehilangan support trendline di $0,2060 membuka $0,19, dengan potensi penurunan menuju $0,15 jika pembukaan Januari membebani permintaan.

Mempertahankan $0,2060 menjaga struktur tetap utuh. Menembus di bawah mengaktifkan risiko koreksi lebih dalam.