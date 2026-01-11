BursaDEX+
Pendiri Binance CZ Ungkap Kejutan: Apakah Bank Membeli BTC Saat Turun Harga Sementara Investor Ritel Ketakutan?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 05:20
  • Wells Fargo membeli Bitcoin sementara investor ritel menjual dalam kepanikan.
  • Bank terkemuka AS ini kini memiliki Bitcoin senilai sekitar $383 juta.
  • Bitcoin turun dari rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $126.000.

Menurut pendiri Binance Changpeng Zhao, bank-bank AS sedang gencar membeli Bitcoin pada saat banyak investor ritel menjual kepemilikan mereka dalam kepanikan. Zhao membuat pernyataan tersebut dalam postingan terbarunya di X, menyoroti detail tentang Wells Fargo yang membeli Bitcoin senilai $383 juta.

Pergeseran Sikap Wells Fargo Terhadap Bitcoin

Yang patut dicatat, postingan Zhao mencerminkan keyakinannya terhadap pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan Bitcoin. Dengan menyoroti pembelian Wells Fargo yang dilaporkan, Zhao mengungkapkan pendekatan bank-bank papan atas dan peserta institusional dalam industri cryptocurrency, yang menunjukkan pola yang melibatkan pemanfaatan peluang penurunan harga untuk mengisi portofolio mereka dengan unit aset digital yang lebih terjangkau.

Terkait: Jalur XRP Menuju Rekor Tertinggi Baru: Harapan ETF & Dukungan Wells Fargo

Menurut laporan, Wells Fargo berinvestasi besar-besaran dalam ETF Bitcoin tahun lalu, menandai langkah berani bank tersebut ke arena cryptocurrency. Bank ini membeli ETF Bitcoin secara bertahap, menyoroti pergeseran sikap lembaga keuangan terhadap aset virtual. Sebagian besar analis menganggap inisiatif Bitcoin Wells Fargo sebagai momen signifikan, yang menandai pergeseran dari sikap hati-hati menjadi percaya diri terhadap cryptocurrency.

Menargetkan Harga Lebih Baik Selama Penurunan Bitcoin

Perlu dicatat bahwa penekanan Zhao melampaui masuknya Wells Fargo ke ruang Bitcoin. Tokoh kripto terkenal ini berfokus pada waktu dan pola aktivitas bank tersebut. Per Q2 2025, laporan menunjukkan bahwa investasi ETF Bitcoin Wells Fargo sekitar $160 juta. Namun, nilai ini lebih dari dua kali lipat sebelum akhir tahun, dengan kepemilikan ETF bank melonjak menjadi $383 juta.

Terkait: Prediksi Harga Bitcoin: Arus Keluar ETF Memperdalam Tekanan Jual

Yang lebih menarik adalah fakta bahwa portofolio ETF Bitcoin Wells Fargo yang membengkak bertepatan dengan periode ketika harga Bitcoin anjlok, turun dari rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $126.000 menjadi di bawah $90.000. Lintasan ini mendukung pendapat Zhao yang bertahan lama tentang pertumbuhan Bitcoin, yang tetap sangat bullish selama bertahun-tahun.

Menurut data dari TradingView, Bitcoin diperdagangkan pada $90.638 pada saat penulisan, tetap berada di wilayah harga yang diyakini sebagian besar pendukung cryptocurrency sebagai harga yang wajar untuk aset digital yang mereka harapkan akan tumbuh nilainya dari waktu ke waktu.

Penafian: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.

Sumber: https://coinedition.com/binance-founder-cz-drops-bombshell-are-banks-buying-the-btc-dip-as-retail-runs-scared/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

