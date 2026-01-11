BursaDEX+
Postingan Litecoin Merosot namun Berjuang untuk Bertahan di Atas $80 muncul di BitcoinEthereumNews.com. // Harga Waktu baca: 2 menit Dipublikasikan: 10 Jan 2026 pukul 22:45 Litecoin

Litecoin Anjlok namun Berjuang Bertahan di Atas $80

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 06:46
// Harga

Waktu baca: 2 menit

Diterbitkan: 10 Jan 2026 pukul 22:45

Litecoin (LTC) telah melonjak di atas garis rata-rata bergerak, mencapai tertinggi $84,77.


Namun, pembeli tidak mampu mempertahankan momentum bullish di atas level $85. 


Prediksi harga Litecoin jangka panjang: bullish


Hari ini, harga cryptocurrency telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak. Litecoin diperdagangkan dalam kisaran sempit, di atas support SMA 50 hari dan di bawah resistance di $85. Jika support SMA 50 hari bertahan, harga kemungkinan akan naik dan menguji ulang hambatan $85. Litecoin bisa kembali ke level tertinggi sebelumnya di $103 jika hambatan saat ini ditembus. Jika support SMA 50 hari ditembus, harga LTC akan jatuh di antara garis rata-rata bergerak. Selain itu, momentum bearish mungkin berlanjut menuju level terendah sebelumnya di $72.


Indikator Teknikal:


  • Level Resistance – $100, $120, $140


  • Level Support – $60, $40, $20

Analisis indikator harga Litecoin


Harga LTC berada di atas garis rata-rata bergerak yang miring ke bawah. Momentum positif telah mereda, dengan harga menemukan support di atas SMA 50 hari. Jika harga jatuh di bawah support SMA 50 hari, altcoin akan kembali ke kisaran sebelumnya di atas $72.


Pada grafik 4 jam, bar harga telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak yang miring ke atas, menunjukkan bahwa cryptocurrency mungkin terus menurun.

Apa langkah selanjutnya untuk Litecoin?


Harga Litecoin telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak pada grafik 4 jam. Harga cryptocurrency telah memantul sejak 8 Januari, dengan setiap pengujian ulang support saat ini di $80. Harga LTC diperdagangkan di atas support $80 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Ekor candlestick yang panjang mengindikasikan pembelian besar di atas hambatan $80.


Penyangkalan. Analisis dan prakiraan ini merupakan opini pribadi penulis. Data yang diberikan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.

Sumber: https://coinidol.com/litecoin-slumps-but-struggles/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

