Litecoin Anjlok namun Berjuang Bertahan di Atas $80

Waktu baca: 2 menit Diterbitkan: 10 Jan 2026 pukul 22:45

Litecoin (LTC) telah melonjak di atas garis rata-rata bergerak, mencapai tertinggi $84,77.



Namun, pembeli tidak mampu mempertahankan momentum bullish di atas level $85.



Prediksi harga Litecoin jangka panjang: bullish



Hari ini, harga cryptocurrency telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak. Litecoin diperdagangkan dalam kisaran sempit, di atas support SMA 50 hari dan di bawah resistance di $85. Jika support SMA 50 hari bertahan, harga kemungkinan akan naik dan menguji ulang hambatan $85. Litecoin bisa kembali ke level tertinggi sebelumnya di $103 jika hambatan saat ini ditembus. Jika support SMA 50 hari ditembus, harga LTC akan jatuh di antara garis rata-rata bergerak. Selain itu, momentum bearish mungkin berlanjut menuju level terendah sebelumnya di $72.



Indikator Teknikal:



Level Resistance – $100, $120, $140





Level Support – $60, $40, $20



Analisis indikator harga Litecoin



Harga LTC berada di atas garis rata-rata bergerak yang miring ke bawah. Momentum positif telah mereda, dengan harga menemukan support di atas SMA 50 hari. Jika harga jatuh di bawah support SMA 50 hari, altcoin akan kembali ke kisaran sebelumnya di atas $72.



Pada grafik 4 jam, bar harga telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak yang miring ke atas, menunjukkan bahwa cryptocurrency mungkin terus menurun.

Apa langkah selanjutnya untuk Litecoin?



Harga Litecoin telah jatuh di bawah garis rata-rata bergerak pada grafik 4 jam. Harga cryptocurrency telah memantul sejak 8 Januari, dengan setiap pengujian ulang support saat ini di $80. Harga LTC diperdagangkan di atas support $80 tetapi di bawah garis rata-rata bergerak. Ekor candlestick yang panjang mengindikasikan pembelian besar di atas hambatan $80.



Penyangkalan. Analisis dan prakiraan ini merupakan opini pribadi penulis. Data yang diberikan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.