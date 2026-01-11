Tether Membekukan Dana IRGC Iran Senilai $1 Miliar

Poin Utama: IRGC menggunakan bursa berbasis Inggris untuk transfer kripto senilai $1 miliar.

Tether membekukan 42 alamat kripto terkait Iran.

Pengawasan regulasi yang ditingkatkan karena penghindaran sanksi.

Analisis TRM Labs mengungkapkan bahwa, sejak 2023, Korps Garda Revolusi Islam Iran telah mentransfer sekitar $1 miliar melalui bursa terdaftar Inggris Zedcex dan Zedxion, memanfaatkan mata uang kripto untuk menghindari sanksi.

Penemuan ini menyoroti kerentanan signifikan dalam platform mata uang kripto terhadap penghindaran sanksi, menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan dan pengawasan regulasi dalam ekosistem perdagangan kripto global.

Tether Melakukan Pembekuan Terbesar, Memblokir 42 Alamat IRGC

TRM Labs mengidentifikasi bahwa IRGC memanfaatkan bursa Inggris, Zedcex dan Zedxion, untuk memindahkan sekitar $1 miliar, terutama dalam USDT di Tron. Operasi ini dimulai pada 2023, dengan aliran terkait IRGC mencakup 56% dari volume perdagangan.

Tether Ltd. melaksanakan pembekuan terbesar sepanjang masa pada 2 Juli 2025, memblokir 42 alamat terkait IRGC. Analis TRM Labs menyatakan, "Tether membekukan 42 alamat terkait Iran pada 2 Juli 2025, banyak di antaranya memiliki aliran ke bursa Iran dan alamat berafiliasi IRGC yang sebelumnya ditandai oleh Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Teror." Transaksi ini bergantung pada Tron, menyoroti pergeseran signifikan dalam praktik kepatuhan di antara penyedia stablecoin.

Otoritas Israel dan AS merespons dengan mengaitkan aktivitas kripto dengan IRGC, menggambarkan perhatian geopolitik yang meningkat dan lebih menyelaraskan upaya pembiayaan kontra-teror global. Tindakan tegas Tether menggarisbawahi tren menuju intervensi regulasi yang meningkat di pasar kripto.

Pengawasan Regulasi Semakin Dalam di Tengah Kekhawatiran Penghindaran Sanksi

Tahukah Anda? Pada 2025, pembekuan Tether menandai tindakan terkait sanksi terbesar mereka, mencerminkan pergeseran penting menuju kepatuhan proaktif dalam regulasi kripto internasional.

Menurut CoinMarketCap, Tether USDt (USDT) mempertahankan harga mendekati patokannya di $0,999 dengan kapitalisasi pasar sebesar 186.712.276.063. Volume perdagangan turun 52,19%, menunjukkan penggunaan yang stabil di tengah keterlibatan yang berfluktuasi selama periode 90 hari, yang mencatat penurunan sedikit 0,23%.

Tether USDt(USDT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 00:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim peneliti Coincu menyoroti bahwa peristiwa ini kemungkinan meningkatkan kewaspadaan regulasi dan meningkatkan praktik AML/KYC di antara bursa. Secara historis, penghindaran sanksi yang berkepanjangan memicu kebijakan yang lebih ketat, menekankan perlunya kerangka kepatuhan yang kuat ke depannya. Pergeseran penegakan seperti itu akan memengaruhi stabilitas pasar kripto yang lebih luas.