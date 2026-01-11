BursaDEX+
Postingan Bitcoin ETF Mengungguli Adopsi Emas sebesar 600% Dua Tahun Memasuki TradFi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergerakan Bitcoin ke dalam keuangan mainstream semakin cepatPostingan Bitcoin ETF Mengungguli Adopsi Emas sebesar 600% Dua Tahun Memasuki TradFi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pergerakan Bitcoin ke dalam keuangan mainstream semakin cepat

ETF Bitcoin Mengungguli Adopsi Emas 600% Dua Tahun Memasuki TradFi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 09:36
Perpindahan Bitcoin ke keuangan arus utama berkembang jauh lebih cepat daripada emas, karena arus masuk ETF menandakan adopsi institusional melonjak melampaui preseden historis dan mengukuhkan aset digital sebagai kepemilikan portofolio inti, menurut Bitwise. Bitwise Menunjukkan Pertumbuhan ETF Bitcoin Mengerdilkan Arus Masuk Emas yang Disesuaikan Inflasi di Awal Perusahaan manajemen aset Bitwise membagikan di platform media sosial X pada 10 Januari, […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-outpace-gold-adoption-by-600-two-years-into-tradfi/

