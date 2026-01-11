Shiba Inu (SHIB) Mendekati Breakout Besar: Apakah Pergerakan Harga Tajam Akan Segera Dimulai?

Shiba Inu (SHIB) tetap menjadi sorotan pasar, dengan para trader meninjau proses grafik, pergeseran momentum, dan aksi harga saat ini di berbagai waktu. Aset ini telah aktif dalam level perdagangan harian, dan para trader mengamati titik-titik resistensi utama yang mungkin mempengaruhi pergeseran arah selanjutnya.

Pada saat berita ini ditulis, Shiba Inu diperdagangkan pada harga $0,000008645, dan harganya telah turun sebesar 2,27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah menurun sebesar 32,63% dan kini berada di angka $71,56 juta. Token ini telah naik sebesar 8,04% selama seminggu terakhir. Para analis masih menilai sinyal jangka pendek dan mingguan.

Sumber: CoinMarketCap

Shiba Inu Mendekati Resistensi Kunci dengan Pola Falling Wedge yang Mengencang

Analis Jonathan Carter telah menyoroti bahwa Shiba Inu telah mencapai ujung atas dari pola falling wedge pada grafik mingguan. Pembentukan ini mendekati tahap penyelesaian. Aktivitas pembeli telah meningkat dengan formasi yang mengencang di sekitar resistensi.

Analis tersebut mencatat bahwa breakout yang terkonfirmasi kemungkinan akan mendorong harga menuju level $0,000010, $0,000013, $0,000016, $0,000022, dan $0,000033. Level-level ini merupakan pergerakan naik progresif. Mereka perlu mengikuti secara teratur setelah breakout dikonfirmasi.

Sumber: X

Selain itu, analis lain, Whales Crypto, menyebutkan bahwa Shiba Inu juga diperdagangkan dalam pola falling triangle pada grafik harian. Perkembangan ini mengungkapkan resistensi yang jelas di luar level perdagangan. Penembusan yang lebih tinggi dari itu dapat menyebabkan harga diarahkan menuju level $0,00002486.

Sumber: X

Baca Juga: Seberapa Tinggi Shiba Inu (SHIB) Bisa Naik pada Januari 2026?

RSI dan MACD Memberi Sinyal Pergeseran Momentum Tren

Relative Strength Index berada pada sekitar 58,48 pada grafik harian. Garis sinyalnya ditempatkan pada sekitar 54,05. Pembacaan ini menunjukkan kekuatan tingkat menengah dalam tren. Mereka juga menunjukkan penurunan baru-baru ini setelah lonjakan curam.

Garis MACD mendekati 0,000000026, dan garis sinyal mendekati 0,000000011. Histogram masih berada di sisi positif. Ini juga menunjukkan sedikit perlambatan dalam momentum. Para trader telah memantau indikator ini untuk mencatat perubahan yang dapat menegaskan arah yang lebih baik.

Sumber: TradingView

Volume Perdagangan Turun sementara Open Interest Naik

Menurut data CoinGlass, volume perdagangan telah menurun sebesar 37,23% menjadi $104,34 juta. Open interest naik sebesar 1,18%, dan saat ini berada di $110,73 juta. Tingkat bunga tertimbang OI berada di 0,0037% dan menunjukkan posisi netral di antara para trader leverage.

Sumber: CoinGlass

Shiba Inu terus bertahan stabil saat pasar menganalisis struktur wedge dan triangle-nya. Indikator-indikator tersebut mewakili indikator dorongan yang beragam. Tren akan bergantung pada gelombang level resistensi yang akan datang untuk melanjutkan atau stagnan dalam jangka pendek.

Baca Juga: Fartcoin Merosot di Bawah $0,40, Grafik Menunjuk Target $0,50 ke Depan