Postingan SEC Menyetujui ETF Bitcoin Spot Pertama di AS muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: SEC menyetujui ETF Bitcoin spot AS pada 11 Januari 2024.

SEC Menyetujui ETF Spot Bitcoin Pertama di AS

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 14:16
Poin Utama:
  • SEC menyetujui ETF spot Bitcoin AS pada 11 Januari 2024.
  • Eksposur pasar Bitcoin meningkat signifikan.
  • Akses institusional ke Bitcoin ditingkatkan melalui ETF.

Tweet ikonik Hal Finney "Running bitcoin" pada 11 Januari 2009, bertepatan dengan persetujuan SEC AS terhadap ETF spot Bitcoin pertama, menandai pencapaian 15 tahun.

Keselarasan ini menekankan evolusi Bitcoin dari konsep khusus menjadi aset keuangan mainstream, meningkatkan minat institusional dan berpotensi mendorong likuiditas dan eksposur pasar yang signifikan.

Peluncuran ETF Spot Bitcoin di Tengah Lonjakan Minat Institusional

Persetujuan SEC terhadap ETF spot Bitcoin AS pertama merupakan pencapaian bersejarah untuk pasar aset digital. ETF ini, termasuk konversi Grayscale Bitcoin Trust dan iShares Bitcoin Trust milik BlackRock, mulai diperdagangkan di bursa utama AS.

Minat institusional diperkirakan akan meningkat karena ETF spot Bitcoin menyediakan jalur yang diatur untuk investasi BTC. Perubahan ini dapat berdampak pada likuiditas pasar dan dinamika harga karena dana meningkatkan akumulasi BTC mereka.

Bitcoin Mencapai $90.673: Implikasi dan Wawasan

Tahukah Anda? Persetujuan ETF spot Bitcoin AS datang 15 tahun setelah tweet "Running bitcoin" Hal Finney, menghubungkan awal mula Bitcoin dengan penerimaan institusional saat ini.

Menurut CoinMarketCap, per 11 Januari 2026, harga Bitcoin adalah $90.673,58, dengan kapitalisasi pasar $1,81 triliun. Meskipun terjadi kenaikan harga 0,22% baru-baru ini, BTC menunjukkan penurunan 21,02% selama 90 hari terakhir. Volume perdagangan mencapai $11,96 miliar, penurunan 66,21% dari tingkat aktivitas sebelumnya.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 13:11 WIB tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim penelitian Coincu menyoroti implikasi yang lebih luas dari ETF spot Bitcoin. Instrumen keuangan ini dapat meningkatkan likuiditas BTC sambil memperkuat kepercayaan melalui kendaraan investasi yang diatur. Sikap regulasi di masa depan dapat membentuk lebih lanjut integrasi teknologi dan strategi pasar.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/bitcoin-spot-etf-approval-sec/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

