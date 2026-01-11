Mengapa Monero (XMR) Bisa Mendominasi Pasar Kripto di 2026: 3 Katalis Utama

Monero menunjukkan stabilitas transaksi jangka panjang, pengguna yang stabil, dan relevansi yang meningkat seiring permintaan privasi bertumbuh.

Peningkatan protokol mendorong desentralisasi dan anonimitas, namun tekanan regulasi meningkatkan eksposur hukum bagi pengguna.

Permintaan on-chain untuk transaksi Monero (XMR) menjadi faktor utama pertama di balik posisi kuatnya di pasar 2026. Data blockchain selama hampir tiga tahun menunjukkan penggunaan harian yang konsisten dari jaringan. Pedagang dan pengguna koin privasi terus mengirim dana melalui Monero bahkan ketika siklus pasar mendingin.

Pada akhir 2025, Zcash dan Dash mencatat peningkatan cepat dalam transaksi selama Q4, diikuti oleh penurunan signifikan. Sebaliknya, Monero menghindari fluktuasi mendadak ini dan mempertahankan volume transaksi yang hampir konsisten selama beberapa tahun.

Penggunaan yang berkelanjutan mencerminkan pola yang dibangun atas perilaku berulang daripada spekulasi jangka pendek. Analis yang memantau transfer koin privasi menunjuk pada segmen pengguna yang kurang bergantung pada hype mendadak. Basis seperti itu dapat memberikan fondasi yang lebih stabil bagi pasar ketika sentimen berubah dalam perdagangan kripto yang lebih luas.

Data dari Bitinfochart yang melacak transaksi harian untuk koin privasi terkemuka selama hampir tiga tahun menunjukkan Monero mempertahankan saluran aktivitas yang stabil. Zcash dan Dash, sebaliknya, menunjukkan puncak yang lebih dramatis diikuti oleh penurunan, meninggalkan pola yang lebih terikat pada lonjakan singkat.

Koin Privasi Mendapat Daya Tarik di Bawah Pengawasan

Pendorong kedua untuk Monero adalah pengetatan regulasi di seluruh dunia. UE mengaktifkan arahan DAC8 pada 1 Januari 2026, memaksa penyedia layanan kripto untuk mengungkapkan detail pelanggan dan transaksi kepada petugas pajak.

DAC8 memperluas kewajiban pelaporan saat ini, model pelaporan aset kripto OECD, dan verifikasi aturan perjalanan yang ditingkatkan. Melalui jejak data bersama pada blockchain transparan, alamat dapat dikaitkan dengan identitas dunia nyata dengan lebih mudah. Pengguna yang menginginkan penyangkalan yang masuk akal semakin menyukai koin privasi yang menawarkan privasi on-chain yang lebih kuat.

Di luar Eropa, standar pelaporan serupa menyebar melalui Amerika Utara dan Asia, meningkatkan biaya kepatuhan bagi penyedia kustodian. Kepemilikan koin self-custody tetap legal di banyak tempat. Pemisahan antara gateway yang dipantau ketat dan dompet pribadi menguntungkan aset seperti Monero, yang beroperasi dengan lancar tanpa perantara terpusat.

Peningkatan Monero 2025–2026

Katalis ketiga untuk Monero berasal dari program peningkatan Monero sepanjang 2025 dan 2026. Node Cuprate Rust secara tajam memangkas waktu sinkronisasi awal, memungkinkan node penuh berjalan pada perangkat keras sederhana. Distribusi node yang lebih luas mendukung desentralisasi dan membuat upaya gangguan jaringan lebih sulit selama periode tekanan politik atau ekonomi.

FCMP++ full chain membership proofs yang akan datang, diharapkan sekitar Q2 atau Q3 2026, akan menggunakan seluruh buku besar sebagai set anonimitas untuk setiap pengeluaran alih-alih tanda tangan cincin. Di bawah model tersebut, metode analisis rantai menghadapi hambatan yang lebih besar, sementara transfer masa lalu mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap kemajuan dalam teknik pelacakan masa depan.

Pada saat pers, Monero diperdagangkan mendekati $451,28 setelah penurunan harian 1,53%. Baru-baru ini menguji resistensi antara $460 dan $490, zona yang belum dilampaui secara konsisten sejak 2021. Beberapa analis telah menunjukkan pengaturan teknis yang menunjukkan penembusan yang lebih besar. Pola seperti cup-and-handle atau bull-flag dapat menunjuk ke arah pergerakan ke $2.000 jika volume yang kuat berlanjut.