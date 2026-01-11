POL dan Monero naik, sementara KuCoin Token turun tajam

Setelah hari yang relatif tenang di pasar kripto, kami melihat pergeseran ringan dalam harga, sementara sentimen pasar secara keseluruhan masih berada di sisi hati-hati. Indeks Fear & Greed tetap stagnan di 29, yang menunjukkan ketakutan di kalangan investor. Likuidasi juga tetap sangat rendah, dengan total...

Artikel POL dan Monero naik, sementara KuCoin Token turun drastis pertama kali muncul di Blockchain Stories.