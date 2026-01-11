Federal Reserve Jeda, Mempengaruhi Tren Pasar Cryptocurrency

Poin Utama: Pengangguran AS meningkat, Fed berhenti, pasar kripto bergeser.

Federal Reserve mempertahankan suku bunga; berdampak pada BTC dan ETH.

Peningkatan volatilitas di pasar kripto menonjol pada tahun 2026.

Tingkat pengangguran AS sedikit meningkat, membuat trader mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve yang akan datang dan fokus pada kemungkinan penghentian.

Penyesuaian harga ini dapat berdampak pada pasar cryptocurrency, dengan BTC dan ETH berpotensi bereaksi terhadap perubahan kondisi makroekonomi yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan Federal Reserve.

Keputusan Federal Reserve Memicu Rebalancing Portofolio

Data terbaru dari U.S. Bureau of Labor Statistics menunjukkan peningkatan pengangguran yang moderat, bertentangan dengan asumsi sebelumnya. Pergeseran ini mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunganya, mempengaruhi pasar keuangan dan ekspektasi trader secara signifikan.

Keputusan Federal Reserve mengirimkan sinyal kuat ke pasar, menekankan sikap suku bunga "lebih tinggi lebih lama". Ini telah menyebabkan trader memposisikan ulang portofolio mereka, mengharapkan lebih sedikit pemangkasan dari yang diantisipasi sebelumnya. Pergeseran semacam itu mempengaruhi baik pasar tradisional maupun pasar cryptocurrency.

Di komunitas kripto, investor dan analis tetap sangat waspada di tengah penghentian suku bunga. Perubahan kondisi makroekonomi ini telah meningkatkan volatilitas pada cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, yang digarisbawahi oleh pergeseran substansial dalam posisi derivatif. Pelaku pasar menekankan pentingnya faktor-faktor ini.

Volatilitas Kripto Meningkat di Tengah Stagnasi Suku Bunga Fed

Tahukah Anda? Dalam siklus pengetatan sebelumnya seperti 2018-2019, penundaan pemangkasan Federal Reserve memicu pasar bear yang berkepanjangan pada cryptocurrency, mirip dengan apa yang mungkin diamati dengan penghentian saat ini.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $90.587,66 dengan kapitalisasi pasar sebesar 1,81 triliun. Dominasi pasarnya berada pada 58,44%. Tren terkini mengungkapkan penurunan 4,25% dalam 24 jam, sementara turun 0,97% selama 7 hari terakhir. Pola historis menunjukkan volatilitas di tengah kondisi ekonomi ini, menurut CoinMarketCap.

Bitcoin(BTC), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada 10:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analisis ahli oleh tim riset Coincu menunjukkan potensi fluktuasi keuangan di sektor cryptocurrency karena penyesuaian kebijakan makroekonomi. Fokus pada keputusan pemerintah tetap penting, berdampak pada volume perdagangan dan harga. Evaluasi metrik ini memberikan wawasan lebih dalam tentang kondisi pasar saat ini menurut prakiraan suku bunga Federal Reserve untuk 2026 dijelaskan.