XRP Melonjak saat Ripple Memenangkan Persetujuan dari FCA Inggris, Dampak Apa yang Mungkin Terjadi pada Pasar Kripto?

Pasar kripto bergerak mengikuti berita tentang perkembangan regulasi besar karena Ripple telah mendapat lampu hijau dari Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA). XRP naik lebih tinggi setelah pengumuman tersebut karena para trader dan investor kripto bereaksi terhadap apa yang bisa menjadi momen penting bagi regulasi kripto di salah satu pusat keuangan paling berpengaruh di dunia.

Kejelasan regulasi tetap menjadi salah satu pendorong terkuat dari sentimen pasar, dan perkembangan seperti ini sering berdampak pada aset digital jauh melampaui satu token saja. Proyek infrastruktur tahap awal seperti Remittix bergabung dengan mata uang kripto mapan seperti XRP dalam menarik perhatian karena investor mencari kripto dengan utilitas nyata dan jalur pertumbuhan yang berfokus pada kepatuhan.

XRP Mendapatkan Momentum karena Persetujuan FCA Inggris Menandakan Kemajuan Regulasi

XRP diperdagangkan pada $2,11, naik 0,04% dan dengan total nilai pasar sebesar $128,11 miliar. Meskipun ini merupakan pergerakan harga yang relatif kecil, ini cukup penting dalam kaitannya dengan apa arti persetujuan dari FCA Inggris ini bagi Ripple dan posisinya dalam lanskap mata uang kripto global.

Persetujuan ini belum tentu memiliki dampak langsung pada harga XRP; namun, ini berarti bahwa Ripple dipandang sebagai peserta serius di pasar keuangan yang diatur.

Khususnya, untuk pasar kripto yang lebih luas, ini adalah kabar baik melihat bahwa regulasi menjadi lebih terdefinisi daripada lebih membatasi. Memang benar bahwa ketidakpastian regulasi di pasar kripto telah menyebabkan volatilitas, khususnya di antara altcoin yang berfokus pada pembayaran.

Kabar baik dari badan regulasi terkemuka seperti FCA Inggris sangat membantu dalam meningkatkan minat institusional terhadap kripto dan memfasilitasi adopsi di bank dan perusahaan pembayaran, serta platform. Reaksi XRP sejalan dengan tren ini, karena aktivitas on-chain-nya tetap stabil.

Remittix Muncul sebagai Proyek PayFi yang Sejalan dengan Momentum Regulasi

Seiring meningkatnya kejelasan regulasi, perhatian beralih ke proyek infrastruktur yang dirancang untuk menghubungkan teknologi blockchain dengan sistem keuangan nyata. Remittix semakin sering disebut dalam konteks ini.

Saat ini dihargai $0,119 per token, Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28,6 juta melalui pendanaan pribadi, dengan lebih dari 697,1 juta token terjual, mencerminkan permintaan berkelanjutan dari investor kripto yang berfokus pada utilitas praktis.

Remittix Wallet sudah tersedia di Apple App Store, dengan integrasi Google Play akan segera hadir. Sistem PayFi platform ini dijadwalkan akan diluncurkan pada 9 Februari 2026, menandai langkah penting menuju fungsionalitas crypto-to-fiat penuh.

Menurut pengumuman resmi yang mengonfirmasi tanggal peluncuran PayFi, platform ini dirancang untuk mendukung pembayaran dan transfer kripto yang patuh, sejalan dengan jenis kemajuan regulasi yang disorot oleh persetujuan Ripple di Inggris.

Mengapa Remittix Menarik Perhatian

Wallet tersedia di iOS dengan pengujian beta komunitas yang aktif

Platform PayFi yang menjembatani kripto dan keuangan tradisional

Fokus pada transfer crypto-to-fiat untuk penggunaan dunia nyata

Kontrak pintar yang diaudit dan kredensial tim yang terverifikasi

Remittix juga telah menjalani audit keamanan penuh; proyek ini telah ditinjau oleh CertiK, dan verifikasi tim tersedia secara publik melalui proses KYC CertiK.

Langkah-langkah ini menempatkan Remittix di antara proyek blockchain yang mengedepankan transparansi, keamanan, dan kesiapan untuk regulasi—tema yang terus berlanjut di seluruh tren kripto di tahun 2026.

Pasar yang Dibentuk oleh Utilitas dan Regulasi

Reaksi XRP terhadap persetujuan FCA Inggris Ripple telah menunjukkan bagaimana kemajuan regulasi dapat mempengaruhi aset digital jauh melampaui aksi harga jangka pendek. Seiring regulasi kripto semakin matang, pasar semakin menghargai proyek yang menggabungkan kepatuhan dengan kasus penggunaan pragmatis.

XRP akan terus menjadi indikator sentimen regulasi. Namun, untuk fase adopsi kripto berikutnya, yang dibangun di sekitar pembayaran, infrastruktur, dan integrasi dunia nyata, perhatikan platform yang muncul seperti Remittix.

Bagi investor kripto, lingkungan pasar saat ini umumnya mendukung aset dan platform yang sejalan dengan standar institusional, produk fungsional, dan jalur pertumbuhan yang jelas. Dengan kejelasan lebih lanjut tentang regulasi, tidak hanya mata uang kripto mapan tetapi juga proyek yang lebih baru yang berfokus pada PayFi akan menjadi pemenang di pasar kripto yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

FAQ

Apa yang mendorong pergerakan harga XRP hari ini?

XRP merespons persetujuan Ripple dari FCA Inggris, yang meningkatkan kejelasan regulasi dan mendukung kepercayaan institusional terhadap aset tersebut.

Bagaimana regulasi kripto mempengaruhi pasar kripto yang lebih luas?

Regulasi yang jelas sering mengurangi volatilitas pasar, mendorong adopsi institusional, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang di seluruh mata uang kripto dan proyek blockchain.

Proyek kripto apa yang berfokus pada utilitas dunia nyata saat ini?

Selain XRP, platform PayFi seperti Remittix menarik perhatian karena menghubungkan kripto dengan keuangan tradisional melalui solusi pembayaran dan transfer yang patuh.