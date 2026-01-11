Ripple Terus Berkembang, Namun Analis Menunjuk Remittix sebagai Alternatif Potensial Generasi Berikutnya

Pasar kripto tetap tangguh, dengan koin-koin mapan seperti Ripple (XRP) mengalami volume transaksi yang stabil sementara koin baru seperti Remittix (RTX) menarik perhatian yang semakin meningkat.

Ripple (XRP) selalu menjadi pemain utama dalam pembayaran internasional dan terus menarik minat dari investor institusional maupun ritel. Pendatang pasar baru dengan kegunaan praktis, seperti Remittix (RTX), perlahan mendapatkan popularitas karena pendekatan inovatif mereka dalam mengintegrasikan kripto dengan sistem fiat untuk memfasilitasi pembayaran yang lebih mudah.

Snapshot Pasar XRP

XRP saat ini diperdagangkan pada $2,09, turun 0,2% dalam aksi pasar terkini. Kapitalisasi pasar untuk XRP adalah $127,18 miliar, menunjukkan likuiditas tinggi bahkan di tengah penurunan aktivitas pasar. Aktivitas pasar saat ini dalam hal volume perdagangan untuk XRP berada di $2,6 miliar, penurunan 31,51%, menunjukkan volatilitas pasar baru-baru ini.

Meskipun utilitas dasar XRP dalam pemrosesan pembayaran lintas batas telah berkinerja baik, sentimen pasar secara keseluruhan menunjukkan tingkat pertimbangan tertentu di antara pelaku pasar mata uang kripto.

Remittix: Alternatif yang Berkembang

Harga Remittix (RTX) saat ini adalah $0,119 per token, dengan lebih dari 697,5 juta token terjual dan pendanaan pribadi mencapai total $28,7 juta. Tidak seperti XRP, Remittix memasarkan dirinya sebagai "solusi PayFi generasi berikutnya yang menggabungkan pertukaran mata uang kripto-ke-fiat, pembayaran di seluruh dunia, dan penyimpanan aset yang aman ke dalam ekosistem terpadu."

Remittix Wallet sudah tersedia di Apple App Store, dengan peluncuran di Google Play masih tertunda. Fungsionalitas mata uang kripto-ke-fiat Remittix yang akan datang dijadwalkan diluncurkan pada 9 Februari 2026, menandai terobosan besar bagi ekosistem Remittix.

Pendorong utama minat adalah bonus 200% terbatas, saat ini tersedia hanya untuk 5 juta token, dengan 25% sudah terjual dalam 24 jam terakhir. Bonus ini menciptakan urgensi sambil memberikan penghargaan kepada investor awal yang terlibat dengan platform.

Mengapa Remittix Menonjol

Jangkauan Global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara

Utilitas Dunia Nyata: Dibangun untuk pembayaran aktual, bukan spekulasi

Keamanan Utama: Sepenuhnya diaudit oleh CertiK, perusahaan keamanan blockchain terkemuka

Pertumbuhan Komunitas Cepat: Lebih dari 697,5 juta token terjual dengan $28,7 juta+ dalam pendanaan pribadi

Program Rujukan: Dapatkan 15% kembali dalam USDT untuk memperkenalkan pengguna baru

Poin-poin ini menyoroti bagaimana Remittix bukan hanya altcoin biasa. Ekosistemnya menargetkan pasar pembayaran global senilai $19 triliun, menawarkan konversi kripto-ke-bank yang mulus, dukungan multi-mata uang, dan perhitungan FX real-time.

Posisi Pasar dan Prospek Masa Depan

Remittix telah mengamankan pencatatan bursa terpusat di masa depan, termasuk BitMart dan LBANK, menandakan rencana likuiditas dan aksesibilitas yang kuat. Proyek ini juga baru-baru ini mencapai verifikasi tim CertiK penuh, berperingkat #1 untuk token pra-peluncuran. Pencapaian seperti itu menandai kepercayaan dan transparansi, yang merupakan aspek penting dalam proses investasi di platform mata uang kripto generasi berikutnya.

Ekosistem Remittix memiliki beberapa keunggulan dibandingkan altcoin lain, seperti Ripple. Remittix memiliki utilitas dan infrastruktur real-time, dan ada jalur adaptasi yang jelas dan terdefinisi. Keunggulan lain Remittix dibandingkan Ripple adalah bahwa ia menawarkan semua esensi solusi mata uang kripto yang berfungsi penuh, termasuk dompet dan jembatan kripto-ke-fiat.

Sementara XRP terus mempertahankan posisinya di pasar, Remittix (RTX) mencontohkan kelas altcoin yang muncul dengan utilitas yang dapat ditindaklanjuti, bertujuan untuk memberikan solusi pembayaran dunia nyata.

Investor yang mencari token yang memiliki kegunaan aktual, proses audit keamanan yang ada, serta tingkat minat publik, akan menemukan RTX sebagai opsi yang menarik, terutama mengingat bonus 200% terbatas yang ditawarkan saat ini. Ini didukung lebih lanjut oleh pencapaian milestone pengembangan yang sedang berlangsung di platform.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

FAQ

Apa token kripto terbaik untuk diperhatikan saat ini?

Token dengan kasus penggunaan aktif, audit terverifikasi, dan ekosistem fungsional sering menonjol. Remittix menarik perhatian untuk platform PayFi dan utilitas dunia nyatanya.

Proyek kripto baru mana yang bisa berkembang secara signifikan di 2026?

Proyek yang menawarkan solusi kripto-ke-fiat, pembayaran lintas batas, dan integrasi multi-chain mendapatkan daya tarik. Remittix termasuk di antara token-token berkembang teratas di ruang ini.

Bagaimana cara menemukan token kripto baru lebih awal?

Lacak pembaruan komunitas, putaran pendanaan pribadi, peluncuran platform, dan program beta. Beta dompet Remittix dan milestone terverifikasi memudahkan investor awal untuk terlibat.