PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut pemantauan data on-chain, Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Brother Machi," menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x

Brother Maji menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x dalam waktu kurang dari satu jam, tetapi masih memegang posisi long di ETH dan HYPE.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 18:55
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut pemantauan data on-chain, Huang Licheng yang dikenal sebagai "Brother Machi," menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x dalam waktu kurang dari satu jam, memperoleh keuntungan sekitar $2.544. Saat ini ia memegang posisi long Ethereum dengan leverage 25x sebanyak 10.900 ETH dengan kerugian mengambang $353.523; dan posisi long HYPE dengan leverage 10x sebanyak 9.888,88 HYPE dengan kerugian mengambang $180.

