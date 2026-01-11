BursaDEX+
Postingan Laporan Penggajian Desember AS Sedikit di Bawah Ekspektasi muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Kunci: Penggajian non-pertanian Desember AS meningkat sebesar

Laporan Penggajian Desember AS Sedikit di Bawah Ekspektasi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 22:17
Poin Utama:
  • Penggajian non-pertanian AS bulan Desember meningkat 50.000, di bawah ekspektasi.
  • Harga kripto sedikit turun setelah laporan tersebut.
  • Ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Fed secara bertahap tetap utuh.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan 50.000 dalam penggajian non-pertanian untuk Desember 2025, di bawah ekspektasi 60.000.

Pertumbuhan yang lebih kecil dari yang diharapkan ini, bersama dengan kenaikan upah, menunjukkan latar belakang ekonomi yang kompleks yang memengaruhi pasar tradisional dan mata uang kripto.

Laporan Penggajian Desember Berdampak pada Keputusan Suku Bunga Fed

Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan pekerjaan penggajian non-pertanian di bulan Desember sebesar 50.000, di bawah antisipasi 60.000. Tingkat pengangguran berubah sedikit, tetap stabil di 4,4%. Pergeseran penggajian yang sederhana mengikuti revisi angka sebelumnya, menunjukkan peningkatan pekerjaan yang lebih lemah dari yang diharapkan dalam beberapa bulan terakhir. Peran Federal Reserve dalam menganalisis data tersebut tetap substansial, karena mempertimbangkan pergeseran kebijakan moneter sebagai respons terhadap tren pasar tenaga kerja.

Implikasi langsung beragam, dengan analis keuangan mencatat penyesuaian potensial dalam ekspektasi suku bunga. Reaksi pasar menunjukkan gambaran yang kompleks, dengan dolar AS menunjukkan penurunan kekuatan dan reaksi campuran dari pasar ekuitas. Sedikit meleset dari ekspektasi pertumbuhan pekerjaan juga telah menyuntikkan volatilitas halus ke pasar, mendorong ekspektasi tindakan suku bunga potensial oleh Federal Reserve.

Reaksi yang patut dicatat termasuk kelembutan umum dalam harga kripto. Mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum mengalami penurunan kecil. Ketiadaan kutipan dramatis dari tokoh-tokoh utama dalam komunitas kripto menggarisbawahi pengaruh yang lebih luas dari tren makroekonomi atas respons aset digital spesifik.

Bitcoin dan Pasar Kripto Merespons Angka Penggajian

Tahukah Anda? Selama laporan penggajian yang lemah namun tidak bencana di masa lalu, Bitcoin sering menunjukkan koreksi kecil, mencerminkan korelasi makroekonomi daripada kausalitas.

Harga Bitcoin saat ini berada di $90.819,58, menurut CoinMarketCap. Kapitalisasi pasar mencapai $1,81 triliun, mempertahankan dominasi 58,46%. Perubahan harga terkini menunjukkan peningkatan 0,33% selama 24 jam, sedikit seimbang dengan penurunan 0,55% selama tujuh hari. Metrik 30 hingga 90 hari menunjukkan penyesuaian yang lebih jelas, dengan penurunan hingga 21,15%. Gambaran kinerja ini menyoroti volatilitas harga Bitcoin dalam kaitannya dengan data makroekonomi.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 14:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim penelitian Coincu menunjukkan potensi penyesuaian regulasi yang memengaruhi pasar setelah angka pekerjaan ini. Data historis biasanya menyelaraskan laporan penggajian tersebut dengan ekspektasi intervensi Federal Reserve secara bertahap, yang dapat memengaruhi aliran likuiditas dalam pasar mata uang kripto secara moderat.

