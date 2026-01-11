Fetch.ai (FET) Keluar dari Tren Turun Multi-Tahun Setelah Reli 1.400% dan 2.000% Sebelumnya

Token FET Fetch.ai kembali menjadi fokus setelah menembus tren turun jangka panjang yang membatasi aksi harga selama lebih dari dua tahun.

Pengamat pasar Crypto Patel menunjukkan bahwa pergerakan ini menonjol dari upaya sebelumnya, karena mencerminkan struktur breakout masa lalu yang menghasilkan keuntungan eksplosif. Pada tahun 2022, pengaturan serupa menghasilkan kenaikan sekitar 1.410%, diikuti oleh lonjakan yang lebih kuat sebesar 2.097% pada tahun 2023.

Dengan basis panjang antara $0,1243 dan $0,0455 yang bertahan kuat selama penurunan yang lebih luas, breakout ketiga ini dipantau sebagai kemungkinan awal dari uptrend berkepanjangan lainnya yang berlangsung beberapa bulan.

Polanya jelas terlihat pada grafik mingguan FET/USDT. Penurunan harga yang panjang diikuti oleh kenaikan cepat setelah harga bergerak di atas garis tren menurun.

Dari tahun 2022 hingga awal 2023, FET berada di bawah resistensi yang turun, menciptakan titik tertinggi yang lebih rendah sambil tertekan di dekat bagian bawah kisaran. Begitu tekanan tersebut terlepas, harga langsung melambung cepat.

Struktur Breakout Fetch.ai Menandakan Pergeseran Tren Jangka Panjang

Setelah mencapai puncak sekitar $3,00 pada tahun 2024, FET jatuh ke dalam penurunan besar lainnya. Harga tetap berada di bawah tren turun jangka panjang pada tahun 2025, menciptakan titik tertinggi yang lebih rendah dan bergerak menuju zona permintaan $0,27-$0,28.

Area tersebut telah mendukung harga pada siklus sebelumnya, dan candle mingguan terbaru ditutup dengan jelas di atas garis tren. Pengaturannya mirip dengan pembalikan 2023 di mana FET menghabiskan beberapa minggu membentuk basis sebelum bergerak lebih tinggi.

Target kenaikan pertama berada di sekitar $0,69–$0,70, dan pergerakan yang lebih besar bisa mencapai titik tertinggi siklus sebelumnya mendekati $3,50 jika momentum terus kuat. Tentu saja, resistensi sebelumnya yang bertindak sebagai support adalah tanda pergeseran tren nyata daripada pantulan singkat.

Indikator Menunjukkan Pembentukan Basis, Bukan Euforia

Meskipun pengaturannya terlihat positif, kita harus tetap berhati-hati terhadap tren keseluruhan. FET diperdagangkan di sekitar $0,28, jauh di bawah rata-rata pergerakan utamanya. Rata-rata 20, 50, 100, dan 200 minggu semuanya berada di atas harga, dengan yang lebih pendek cenderung turun.

Ini berarti bahwa reli mungkin menemukan resistensi antara $0,37 dan $0,55 sebelum pembalikan nasib yang efektif tercapai. Indikator momentum menunjukkan konsolidasi daripada momentum naik. RSI naik dari oversold tetapi masih di bawah netral, dan kelemahan MACD berkurang tetapi belum berubah positif.

