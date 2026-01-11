BursaDEX+
Analisis hukum kekuatan Bitcoin menyimpulkan bahwa harga mungkin menghadapi pertempuran baru sekitarAnalisis hukum kekuatan Bitcoin menyimpulkan bahwa harga mungkin menghadapi pertempuran baru sekitar

Pasar beruang Bitcoin masih berlanjut saat power law menunjukkan harga $65K 'hidup atau mati'

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 22:37
Analisis hukum kekuatan Bitcoin menyimpulkan bahwa harga mungkin menghadapi pertempuran baru sekitar $65.000 jika BTC menghabiskan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi.

Bitcoin (BTC) menghadapi titik harga "hidup atau mati" jika tahun 2026 menjadi tahun pasar beruang klasik.

Poin penting:

Siklus harga empat tahun Bitcoin dan pasar beruang tetap relevan, menurut analisis hukum kekuatan terbaru.

Baca selengkapnya

