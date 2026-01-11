Pasar beruang Bitcoin masih berlanjut saat power law menunjukkan harga $65K 'hidup atau mati'

Analisis hukum kekuatan Bitcoin menyimpulkan bahwa harga mungkin menghadapi pertempuran baru sekitar $65.000 jika BTC menghabiskan tahun 2026 sebagai tahun konsolidasi.

Bitcoin (BTC) menghadapi titik harga "hidup atau mati" jika tahun 2026 menjadi tahun pasar beruang klasik.

Poin penting:

Siklus harga empat tahun Bitcoin dan pasar beruang tetap relevan, menurut analisis hukum kekuatan terbaru.

