Postingan Solana Bisa Jatuh ke $50 jika Trendline ini Gagal ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Solana Bisa Jatuh ke $50 jika Trendline ini Gagal ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 00:49
Cryptocurrency besar Solana (SOL) dapat turun hingga serendah $50 jika trendline penting gagal, demikian argumen seorang analis populer. Cryptocurrency terbesar keenam berdasarkan kapitalisasi pasar telah dalam misi pemulihan sejak awal tahun 2026, dengan keuntungan dua digit, tetapi masih berada di bawah tekanan karena momentum Tahun Baru bisa memudar.

SOL saat ini diperdagangkan sekitar $138, turun 2% secara harian, dengan volume harian $1,9 miliar. Sentimen pasar saat ini optimis, karena SOL telah mempertahankan pemulihan harga Tahun Baru sejauh ini, tetapi berada di bawah tekanan untuk melanjutkan.

Ali Charts, seorang analis crypto populer dengan lebih dari 164.000 pengikut, percaya bahwa para bulls perlu menjaga SOL di atas trendline yang jelas untuk menghindari penurunan harga besar. Dia men-tweet:

Sumber Gambar: X

Trendline tersebut berasal dari awal tahun 2023 dan menunjukkan bahwa, bahkan di tengah hambatan besar, mata uang digital yang dapat diprogram ini telah memantul darinya. Ali telah memprediksi bahwa trendline perlu bertahan; jika tidak, para bears akan bersenang-senang dan akhirnya membentuk dasar di sekitar $50, mencatat penurunan harga 62% yang menghancurkan moral dalam prosesnya.

Prospek Solana

RSI 14 hari cryptocurrency tersebut melayang tepat di atas 40, menunjukkan pasar saat ini berada di zona netral atau dingin dan tidak menunjukkan kecenderungan kuat ke salah satu sisi saat ini. Para bulls akan melihat pengaturan saat ini dan melihat peluang beli, sementara para bears akan merasa senang bahwa pemulihan harga telah terhenti untuk saat ini. Situasi ini berada dalam posisi yang sensitif dan bisa bergeser ke arah mana pun, asalkan kondisi memungkinkan.

Seorang pengguna X membalas postingan Ali:

"Level itu sangat penting.

Jika trendline itu patah dengan volume, penurunan dapat berakselerasi dengan cepat — $50 menjadi magnet yang realistis.

Sampai saat itu, ini masih merupakan support, tetapi di sinilah manajemen risiko paling penting.

Biarkan level yang memutuskan, bukan keyakinan."

Yang lain berkomentar:

"Trendline SOL sangat penting; penembusan dapat memicu penurunan signifikan ke $50, risiko besar bagi pemegang."

Ali mengakhiri dengan prediksi bearish ini dengan membagikan GIF dari Federal Reserve AS yang mencetak uang. Prediksi Ali, meskipun dapat dipahami, menunjukkan kemungkinan penurunan harga besar, tetapi juga menunjukkan bahwa ada potensi untuk aksi harga naik yang besar juga. Analis tersebut sangat berhati-hati mengenai masa depan setelah hambatan besar tahun 2025.

Sumber: https://zycrypto.com/solana-could-crash-to-50-if-this-trendline-fails/

