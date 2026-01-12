BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Pendiri Binance CZ Memprediksi Siklus Super Kripto yang Akan Datang, Namun Para Ahli Meminta Kehati-hatian ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbspPostingan Pendiri Binance CZ Memprediksi Siklus Super Kripto yang Akan Datang, Namun Para Ahli Meminta Kehati-hatian ⋆ ZyCrypto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Iklan &nbsp

Pendiri Binance CZ Memprediksi Siklus Super Kripto yang Akan Datang, Namun Para Ahli Menyerukan Kehati-hatian ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 00:59
Boom
BOOM$0.004798-5.21%
Talus
US$0.00639-2.73%
Bitcoin
BTC$96,643.5+1.59%
MAY
MAY$0.01361-5.02%
Areon Network
AREA$0.02317-3.85%
Iklan

Beberapa jam setelah pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ) memperkirakan lonjakan harga cryptocurrency yang akan segera terjadi, beberapa ahli menyerukan kehati-hatian. Namun, laporan on-chain terbaru menunjukkan akumulasi cryptocurrency institusional yang besar di tengah serangkaian perkembangan regulasi positif di AS.

CZ Memperkirakan Super Cycle Crypto Segera Terjadi di 2026

Pendiri Binance CZ telah memprediksi bahwa Bitcoin (BTC) dan pasar cryptocurrency secara luas akan mengalami rally yang berkepanjangan dalam beberapa bulan mendatang, melepaskan diri dari siklus historis empat tahun.

CZ mengungkapkan perkiraan nya dalam sebuah postingan X, memprediksi pasar akan mengalami "Super Cycle" yang akan segera terjadi. Namun, pendiri Binance tersebut memperjelas bahwa prediksinya bergantung pada keseimbangan probabilitas, dan harga mungkin tetap stagnan untuk periode yang lama.

"Saya mungkin salah, tapi Super Cycle akan segera datang," tulis CZ.

Postingannya merupakan respons terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang menghapus cryptocurrency dari daftar risiko prioritasnya di 2026. Sejak 2023, SEC telah memandang cryptocurrency sebagai area risiko prioritas, yang ditandai dengan serangkaian gugatan profil tinggi terhadap penyedia layanan industri.

Mengingat sikap baru dari pengawas sekuritas tersebut, CZ memperkirakan lonjakan aktivitas crypto di AS. Perlu diingat bahwa CZ menerima grasi dari Presiden AS Donald Trump pada Q4 2025, sementara SEC mengakhiri kasus yang telah lama berjalan terhadap Binance.

CZ sudah mengikuti perkembangan pembelian crypto institusional dalam beberapa minggu terakhir, dengan pendiri Binance tersebut mengakui pembelian Bitcoin Wells Fargo senilai hampir $400 juta. Selain itu, ia menyebarkan tweet tentang whale era Satoshi yang membeli 26.900 BTC senilai $2,45 miliar.

"Sementara Anda menjual dalam kepanikan, bank-bank AS sedang mengumpulkan Bitcoin," kata CZ.

Analis Menyerukan Kehati-hatian

Menyusul prediksi CZ, beberapa analis mencatat bahwa kemungkinan terjadinya Super Cycle crypto sangat kecil. Ahli keuangan Rajat Soni mencatat bahwa ada kemungkinan nyata bahwa harga cryptocurrency akan mencatat imbal hasil yang tidak mengesankan sepanjang 2025 setelah awal 2026 yang lesu.

"Jika Anda berpikir supercycle akan datang karena tweet ini, Anda akan sangat kecewa," kata Soni. "Turunkan ekspektasi Anda."

Iklan

 

Analis crypto Willy Woo memperkirakan rally harga BTC jangka pendek mencapai $100.000 sementara pakar lainnya meragukan pembelian bersih $463 juta dapat mendorong harga ke enam digit. Dengan harga tetap di bawah $91K, CZ meredam hype seputar lonjakan harga jangka pendek, mendesak investor untuk "terus mengumpulkan" BTC pada level saat ini.

Sumber: https://zycrypto.com/binance-founder-cz-predicts-incoming-crypto-super-cycle-but-experts-call-for-caution/

Peluang Pasar
Logo Boom
Harga Boom(BOOM)
$0.004798
$0.004798$0.004798
-1.45%
USD
Grafik Harga Live Boom (BOOM)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59