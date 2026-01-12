Pendiri Binance CZ Memprediksi Siklus Super Kripto yang Akan Datang, Namun Para Ahli Menyerukan Kehati-hatian ⋆ ZyCrypto

Iklan

Beberapa jam setelah pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ) memperkirakan lonjakan harga cryptocurrency yang akan segera terjadi, beberapa ahli menyerukan kehati-hatian. Namun, laporan on-chain terbaru menunjukkan akumulasi cryptocurrency institusional yang besar di tengah serangkaian perkembangan regulasi positif di AS.

CZ Memperkirakan Super Cycle Crypto Segera Terjadi di 2026

Pendiri Binance CZ telah memprediksi bahwa Bitcoin (BTC) dan pasar cryptocurrency secara luas akan mengalami rally yang berkepanjangan dalam beberapa bulan mendatang, melepaskan diri dari siklus historis empat tahun.

CZ mengungkapkan perkiraan nya dalam sebuah postingan X, memprediksi pasar akan mengalami "Super Cycle" yang akan segera terjadi. Namun, pendiri Binance tersebut memperjelas bahwa prediksinya bergantung pada keseimbangan probabilitas, dan harga mungkin tetap stagnan untuk periode yang lama.

"Saya mungkin salah, tapi Super Cycle akan segera datang," tulis CZ.

Postingannya merupakan respons terhadap Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang menghapus cryptocurrency dari daftar risiko prioritasnya di 2026. Sejak 2023, SEC telah memandang cryptocurrency sebagai area risiko prioritas, yang ditandai dengan serangkaian gugatan profil tinggi terhadap penyedia layanan industri.

Mengingat sikap baru dari pengawas sekuritas tersebut, CZ memperkirakan lonjakan aktivitas crypto di AS. Perlu diingat bahwa CZ menerima grasi dari Presiden AS Donald Trump pada Q4 2025, sementara SEC mengakhiri kasus yang telah lama berjalan terhadap Binance.

CZ sudah mengikuti perkembangan pembelian crypto institusional dalam beberapa minggu terakhir, dengan pendiri Binance tersebut mengakui pembelian Bitcoin Wells Fargo senilai hampir $400 juta. Selain itu, ia menyebarkan tweet tentang whale era Satoshi yang membeli 26.900 BTC senilai $2,45 miliar.

"Sementara Anda menjual dalam kepanikan, bank-bank AS sedang mengumpulkan Bitcoin," kata CZ.

Analis Menyerukan Kehati-hatian

Menyusul prediksi CZ, beberapa analis mencatat bahwa kemungkinan terjadinya Super Cycle crypto sangat kecil. Ahli keuangan Rajat Soni mencatat bahwa ada kemungkinan nyata bahwa harga cryptocurrency akan mencatat imbal hasil yang tidak mengesankan sepanjang 2025 setelah awal 2026 yang lesu.

"Jika Anda berpikir supercycle akan datang karena tweet ini, Anda akan sangat kecewa," kata Soni. "Turunkan ekspektasi Anda."

Analis crypto Willy Woo memperkirakan rally harga BTC jangka pendek mencapai $100.000 sementara pakar lainnya meragukan pembelian bersih $463 juta dapat mendorong harga ke enam digit. Dengan harga tetap di bawah $91K, CZ meredam hype seputar lonjakan harga jangka pendek, mendesak investor untuk "terus mengumpulkan" BTC pada level saat ini.