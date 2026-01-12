BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga NEAR akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah pullback yang cukup dalam. Menyusul level terendahnya sejak shakeout Oktober dan November, NEAR telah berhasilHarga NEAR akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah pullback yang cukup dalam. Menyusul level terendahnya sejak shakeout Oktober dan November, NEAR telah berhasil

Prediksi Harga Near Protocol (NEAR): Analis Menyoroti Dua Jalur yang Jelas

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 01:30
NEAR
NEAR$1.773-4.05%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
Cyberlife
LIFE$0.0414+13.42%
DeepBook
DEEP$0.053616+5.23%
LooksRare
LOOKS$0.001131-3.16%
Harga NEAR akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah koreksi yang cukup dalam. Setelah mencapai level terendah sejak gejolak Oktober dan November, NEAR berhasil memantul dan membentuk apa yang tampak seperti posisi rendah yang lebih tinggi. Itu tidak secara otomatis berarti tren turun telah berakhir, tetapi ini menunjukkan bahwa tekanan jual telah mereda untuk
Peluang Pasar
Logo NEAR
Harga NEAR(NEAR)
$1.773
$1.773$1.773
-3.79%
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59