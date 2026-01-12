Robinhood Membangun Ethereum Layer-2 di Arbitrum untuk Mendukung Saham Tertoken

Unit kripto Robinhood telah memperluas keterlibatannya dalam infrastruktur blockchain dengan berkomitmen pada jaringan layer-2 yang dibangun di atas Arbitrum, alih-alih meluncurkan blockchain mandiri. Keputusan ini mencerminkan pergeseran strategis menuju kecepatan, fokus, dan integrasi dengan ekosistem Ethereum yang ada. Pemimpin perusahaan melihat keamanan dan likuiditas Ethereum sebagai keunggulan inti yang menghilangkan kebutuhan untuk membangun kembali fondasi kompleks dari awal.

Perusahaan pialang ini mengejutkan banyak pihak di sektor mata uang kripto ketika mengungkapkan rencana untuk membangun di atas lapisan penskalaan Ethereum, alih-alih memperkenalkan jaringan layer-1 baru. Menurut kepala kripto Johann Kerbrat, pilihan ini bermuara pada prioritas. L2 memungkinkan Robinhood mewarisi keamanan dan desentralisasi Ethereum sambil tetap kompatibel dengan ekosistem EVM yang lebih luas.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menghindari beban teknis dalam memelihara lapisan dasar mereka sendiri. Sebaliknya, sumber daya pengembangan dapat fokus pada produk yang menghadap pelanggan seperti saham yang ditokenisasi dan aset digital masa depan. Ethereum secara efektif menangani bagian tersulit, termasuk jaminan keamanan dan penyelesaian, memungkinkan Robinhood mempercepat pengiriman produk.

Saham Tokenisasi Berkembang Pesat

Selain itu, saham tokenisasinya sudah berjalan di Arbitrum One, rollup yang paling aktif digunakan di rantai Ethereum. Selain itu, arsitektur ini memungkinkannya memiliki transaksi lebih cepat dan harga lebih rendah sambil mempertahankan tingkat keamanan Ethereum. Akhirnya, perusahaan ini bermaksud memindahkan aset-aset ini dengan mulus ke rantai Arbitrum barunya setelah diluncurkan secara publik.

Permintaan telah mendorong ekspansi yang cepat. Pasar saham tokenisasi dimulai dengan sekitar 200 saham musim panas lalu. Namun, permintaan pelanggan telah menyebabkan daftar saham tersebut meningkat melebihi 2.000. Pelanggan tidak ingin dibatasi dalam pilihan yang mereka akses. Jadi, solusinya datang dalam bentuk daftar saham yang diperluas yang ditawarkan oleh Robinhood.

Langkah ini merupakan indikator bahwa cara di mana investor ritel dapat mengakses pasar tradisional melalui jaringan blockchain akan mengalami pergeseran besar. Ini karena penghapusan gesekan dan kemungkinan baru yang datang dengan tokenisasi.

Visi Lebih Luas untuk Aset Onchain

Jaringan Layer 2 masih beroperasi di testnet pribadi dan belum dijadwalkan untuk rilis publik. Namun demikian, bagi Robinhood, ini adalah titik awal untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari saham. Mereka juga mengantisipasi dapat mentokenisasi ekuitas swasta, properti, dan aset dunia nyata lainnya.

Pada saat yang sama, Robinhood telah memperluas layanan kripto lainnya, termasuk staking. Meskipun layanan ini debut di Eropa, perusahaan memperluas layanan ke sebagian besar Amerika Serikat sebagai respons terhadap kerangka regulasi yang diperbarui. Tingkat adopsi layanan ini sangat mengesankan.

