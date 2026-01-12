BursaDEX+
Apakah MOS kembali ke level terendah Desember? Level kunci yang perlu diperhatikan setelah penarikan Jumat

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:48
The Mosaic Company (MOS), perusahaan raksasa di sektor pertanian global dan pemasok utama kalium dan fosfat, menghadapi kendala pada hari Jumat. Saham turun hampir 2% menyusul peringkat "Jual" terbaru dari analis yang menyebut saham tersebut sebagai "jebakan nilai." Kekhawatiran utama yang dikutip adalah arus kas negatif, sebuah peringatan yang jelas membuat investor khawatir yang sedang menunggu pemulihan di raksasa pupuk tersebut.

Dari perspektif teknikal, waktu berita ini tidak bisa lebih buruk lagi. Pada hari Kamis, kami melihat aksi harga yang menjanjikan ketika MOS menembus di atas garis tren resistensi kritis di $26,48—level yang berasal dari pivot pada November 2024. Meskipun penembusan hari Kamis terasa signifikan, kelanjutan hari Jumat tidak ada. Harga tidak mampu mempertahankan penembusan dan sejak itu mundur kembali di bawah garis tren.

Yang menarik, ini menandai kali ketiga MOS mencoba menembus level $26,48 ini namun gagal. Level ini tetap menjadi "garis yang harus dikalahkan" jangka pendek untuk penembusan teknikal yang berarti. Jika bulls dapat menemukan kekuatan untuk serangan lain pada garis tren ini dalam waktu dekat, rintangan berikutnya berada di $27,85 (titik tertinggi dari candlestick merah buruk 5 November) dan $28,90.

Di sisi bawah, bulls perlu bermain bertahan dengan cepat. Untuk mempertahankan momentum jangka pendek yang cukup untuk serangan lain pada resistensi, MOS harus mempertahankan level $25,39. Jika level tersebut jebol, momentum kemungkinan akan bergeser kembali ke bears, berpotensi menarik harga kembali turun ke level terendah Desember di $23,32.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/is-mos-heading-back-to-its-december-lows-key-levels-to-watch-after-fridays-retreat-202601112250

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

