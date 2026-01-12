Emas naik ke rekor tertinggi di atas $4.550 karena risiko geopolitik dan ekspektasi pemangkasan suku bunga

Harga emas (XAU/USD) naik ke rekor tertinggi baru mendekati $4,555 selama sesi awal Asia pada hari Senin. Logam mulia tersebut memperluas kenaikannya di tengah permintaan safe-haven dan ekspektasi pemotongan suku bunga AS. Trader akan mengambil lebih banyak petunjuk dari rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada hari Selasa nanti.

CNN melaporkan pada hari Minggu bahwa Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan serangkaian opsi militer potensial di Iran menyusul protes mematikan di negara tersebut. Sumber-sumber mengatakan Trump mempertimbangkan untuk menindaklanjuti ancaman terbarunya untuk menyerang rezim Iran jika menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil.

Selanjutnya, Inggris (UK) dan Jerman sedang membahas rencana untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di Greenland untuk menunjukkan kepada Trump bahwa benua tersebut serius tentang keamanan Arktik. Tindakan ini muncul setelah penangkapan mantan Presiden Nicolas Maduro oleh pasukan AS pekan lalu. Ketidakpastian dan risiko geopolitik di seluruh dunia telah mendorong aset safe-haven tradisional seperti Emas.

Laporan pekerjaan AS yang beragam menambah ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) AS, yang memberikan beberapa dukungan bagi logam kuning tersebut. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang memegang Emas, mendukung logam mulia yang tidak menghasilkan yield ini.

Nonfarm Payrolls (NFP) AS naik sebesar 50,000 pada bulan Desember, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) AS pada hari Jumat. Angka ini menyusul 56,000 di bulan November (direvisi dari 64,000) dan berada di bawah konsensus pasar sebesar 60,000. Tingkat Pengangguran turun ke 4,4% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November.