Pertumbuhan Dompet Pepeto Terus Meningkat Meskipun Pasar Kripto Melambat

Sementara pasar cryptocurrency yang lebih luas mengalami momentum yang berkurang, dengan Bitcoin stabil di sekitar $90.700 dan Ethereum bertahan di dekat $3.100 pada saat penulisan, Pepeto ($PEPETO) menunjukkan akselerasi akuisisi pengguna yang menentang tren pasar.

Perdagangan yang melibatkan aktivasi dompet ke platform terus meningkat karena trader menghargai nilai infrastruktur di saat spekulasi menurun. Perbedaan antara kecepatan pasar secara keseluruhan dan metrik pertumbuhan Pepeto menandakan kekuatan fundamental yang independen dari pergerakan harga jangka pendek di seluruh aset utama.

Saat ini tersedia di $0,000000176 melalui saluran presale, Pepeto telah mengumpulkan lebih dari $7,15 juta dalam komitmen modal sambil memperluas komunitasnya melampaui 100 ribu peserta aktif. Tren ekspansi pengguna seperti itu menunjukkan bahwa situs yang ramah utilitas menjadi populer di saat spekulasi murni menurun karena investor tertarik pada aset yang memiliki aplikasi praktis, dibandingkan dengan yang memiliki cerita spesifik yang mendorong pergerakan harga.

Pertumbuhan Pasar yang Melambat = Pertumbuhan Selektif

Kondisi seperti itu secara historis membedakan antara proyek dengan adopsi nyata dan aset yang murni berbasis momentum. Ekspansi dompet di periode ketika pasar melambat menandakan ekspansi basis pengguna yang berkelanjutan karena utilitas platform daripada minat pengguna yang spekulatif.

Angka aktivasi Pepeto yang terus meningkat menunjukkan peserta menghargai infrastruktur pertukaran terlepas dari sentimen pasar yang lebih luas, menciptakan trajektori pertumbuhan berkelanjutan yang bertahan melalui siklus volatilitas.

Adopsi Dompet Didorong oleh Utilitas Infrastruktur

Pepeto menarik koneksi dompet melalui infrastruktur perdagangan meme yang komprehensif. Platform ini mengelola lebih dari 850 aplikasi listing proyek, dan setiap aplikasi memiliki komunitas pengguna unik dengan akses terverifikasi ke marketplace. Saat proyek-proyek ini diaktifkan di bursa, pemegang mereka membuat dompet khusus untuk mengakses lingkungan perdagangan Pepeto, menghasilkan ekspansi pengguna organik.

PepetoSwap berkontribusi pada pertumbuhan aktivasi dengan menawarkan pertukaran token yang sepenuhnya bebas biaya. Trader yang menemukan pertukaran gratis menemukan tautan dompet untuk mengklaim penghematan ini pada aktivitas perdagangan mereka. Keuntungan ekonomi menjadi lebih jelas selama perdagangan frekuensi tinggi, di mana biaya yang terakumulasi pada platform pesaing menciptakan hambatan keuntungan yang berarti yang sepenuhnya dihilangkan oleh PepetoSwap.

Fungsionalitas lintas rantai melalui Pepeto Bridge menghasilkan aktivasi dompet tambahan dari pengguna yang memerlukan transfer aset antara jaringan blockchain yang berbeda. Pemegang token meme yang beroperasi di lebih dari satu rantai menjembatani dompet mereka dan menerima layanan terpadu untuk menjembatani fragmentasi yang tidak dapat dijembatani secara efektif oleh platform yang terisolasi.

Staking Memperkuat Retensi Pengguna

Pemegang dompet yang melakukan staking token $PEPETO mendapatkan hasil mulai dari 216% per tahun, menciptakan insentif finansial untuk keterlibatan platform yang berkelanjutan. Staking melibatkan koneksi dompet aktif dan keterlibatan konstan dengan smart contract, yang mengubah pengguna yang tidak berkomitmen menjadi peserta yang berdedikasi dengan posisi modal yang terkunci. Mekanisme ini mengubah aktivasi dompet pertama kali menjadi hubungan platform jangka panjang.

Penerapan mainnet Ethereum dengan verifikasi audit SolidProof dan Coinsult memberikan jaminan keamanan yang mendorong koneksi dompet meskipun ada ketidakpastian pasar. Pengguna yang nyaman menghubungkan dompet dengan infrastruktur yang diaudit memiliki tingkat konversi kesadaran yang lebih tinggi ke partisipasi aktif dibandingkan platform yang tidak memiliki validasi keamanan independen.

Akses ke Presale Pepeto

Berpartisipasi dalam presale bertahap Pepeto memerlukan koneksi dompet, secara otomatis mendorong metrik aktivasi saat pembeli mengamankan akses tahap awal. Setiap penjualan presale membentuk koneksi dompet yang bertahan yang berlanjut bahkan setelah pembelian token. Total pasokan 420T didistribusikan secara strategis dengan 30% ditujukan untuk anggota presale, 30% untuk reward staking, dan bagian yang sama untuk mendanai pemasaran dan program, pengembangan berkelanjutan, dan penyediaan likuiditas.

Cara Membeli Pepeto dengan Lancar

Antarmuka platform resmi (https://pepeto.io/) memungkinkan pengguna membuat koneksi dompet, di mana penyedia dompet seperti opsi MetaMask dan WalletConnect tersedia. Setelah koneksi, peserta diberikan kemungkinan untuk melakukan pembelian presale dengan ETH, USDT, BNB, atau pembayaran kartu bank melalui integrasi Web3Payments. Untuk lebih menarik pembelian token, ada promosi giveaway saat ini minimal $700 ribu dolar yang memberikan reward pada aktivasi dompet pertama kali. Tingkat harga yang meningkat direalisasikan secara otomatis berdasarkan jadwal yang ditetapkan dan penghitung waktu mundur akan memberikan transparansi pada kenaikan biaya berikutnya.

Kekuatan Fundamental dari Sinyal Pertumbuhan yang Berbeda

Dalam berita pasar kripto, pertumbuhan dompet yang meningkat selama perlambatan pasar sering kali merupakan tanda adopsi yang didorong utilitas daripada spekulasi jangka pendek. Analis mencatat bahwa Pepeto menarik pengguna melalui permintaan platform nyata, dengan lebih dari 850 proyek yang mengajukan listing terverifikasi, masing-masing membawa komunitas baru dan menciptakan efek jaringan yang berlipat ganda saat aktivitas ekosistem berkembang.

Dengan harga presale yang masih mendekati $0,000000176, peserta awal memasuki sebelum penemuan arus utama, sementara reward staking di atas 200% APY mengurangi pasokan yang beredar dan memperkuat perilaku holding jangka panjang. Secara historis, platform infrastruktur yang menumbuhkan pengguna melalui siklus pasar mengungguli token yang didorong hype, memposisikan Pepeto sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang menjelang bull run 2026, di mana permintaan seluruh ekosistem dapat diterjemahkan menjadi kenaikan berkelanjutan.

Pastikan Menggunakan Website Resmi untuk Membeli Pepeto: https://pepeto.io/

Untuk tetap terdepan dalam pembaruan kunci, listing, dan pengumuman, ikuti Pepeto hanya di saluran resminya:

Website: https://pepeto.io

X (Twitter): https://x.com/Pepetocoin

Telegram: https://t.me/pepeto_channel

Instagram: https://www.instagram.com/pepetocoin/

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan riset sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang dihasilkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Penulis

Krasimir Rusev adalah seorang jurnalis dengan pengalaman bertahun-tahun dalam meliput cryptocurrency dan pasar keuangan. Dia berspesialisasi dalam analisis, berita, dan prakiraan untuk aset digital, memberikan pembaca informasi mendalam dan andal tentang tren pasar terkini. Keahlian dan profesionalismenya menjadikannya sumber informasi yang berharga bagi investor, trader, dan siapa pun yang mengikuti dinamika dunia kripto.

