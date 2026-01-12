ONDO mendominasi cliff token unlock dengan $772,42 juta

Pembukaan kunci token dengan total lebih dari $1,69 miliar dijadwalkan untuk minggu 12-19 Januari 2026, menurut data dari Tokenomist.

ONDO memimpin pembukaan kunci cliff dengan 1,94 miliar token senilai $772,42 juta, mewakili 57,23% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. TRUMP menyusul dengan 55,10 juta token senilai $299,17 juta.

ONDO mendominasi pembukaan kunci token cliff dengan $772,42M

ONDO memimpin semua pembukaan kunci token untuk minggu 12-19 Januari dengan 1,94 miliar token senilai $772,42 juta. Pembukaan kunci ini mewakili 57,23% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. Ini juga merupakan peristiwa pembukaan kunci token tunggal terbesar.

TRUMP mencatat pembukaan kunci cliff terbesar kedua dengan 55,10 juta token senilai $299,17 juta. Pembukaan kunci ini mencakup 13,30% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. TRUMP juga muncul dalam pembukaan kunci linear dengan 55,10 juta token yang sama mewakili 27,55% dari pasokan yang beredar.

CONX membuka kunci 1,32 juta token senilai $20,59 juta, mewakili 1,59% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. Arbitrum (ARB) merilis 96,00 juta token senilai $19,56 juta, mencakup 1,68% dari pasokan. DBR membuka kunci 618,33 juta token senilai $11,52 juta, yaitu 14,81% yang substansial dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan.

Data pembukaan kunci token: Tokenomist

CHEEL merilis 20,81 juta token senilai $11,50 juta, mewakili 2,78% dari pasokan. Starknet (STRK) membuka kunci 127,00 juta token senilai $10,33 juta, mencakup 4,83% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. SEI merilis 75,80 juta token senilai $9,15 juta, mewakili 1,44% dari pasokan.

ZK melengkapi pembukaan kunci cliff utama dengan 173,08 juta token senilai $5,89 juta, mewakili 3,16% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan. Sembilan pembukaan kunci cliff totalnya bernilai sekitar $1,16 miliar. Konsentrasi pada ONDO dan TRUMP berarti kedua proyek ini menyumbang 92,4% dari nilai pembukaan kunci cliff.

Pembukaan kunci token linear menambah $537M dalam rilis mingguan

RAIN memimpin pembukaan kunci token linear dengan 9,41 miliar token senilai $84,13 juta yang dijadwalkan untuk minggu ini. Pembukaan kunci ini mewakili 2,77% dari pasokan yang beredar.

Solana membuka kunci 482.400 token senilai $67,14 juta, atau hanya 0,09% dari pasokan yang beredar. TRUMP membuat penampilan keduanya dengan 55,10 juta token dalam rilis linear senilai $299,17 juta, atau 27,55% dari pasokan yang beredar.

Worldcoin merilis 37,23 juta token senilai $21,13 juta, 1,37% dari pasokan yang beredar; RIVER membuka kunci 1,25 juta token senilai $21,02 juta, atau 6,38% yang cukup wajar dari pasokan yang beredar. DOGE telah membuka kunci 97,56 juta token senilai $13,42 juta, yang hanya 0,06% dari pasokan yang beredar yang sangat besar.

Avalanche akhirnya membuka kunci 700.000 token senilai $9,57 juta, sekitar 0,16% dari pasokan yang beredar. ASTER merilis 10,28 juta token senilai $7,34 juta, 0,43% dari pasokan. Bittensor akhirnya membuka kunci 25.200 token senilai $7,22 juta, mewakili 0,26% dari pasokan yang beredar.

Proyek yang lebih kecil menghadapi jadwal pembukaan kunci

Masters of Trivia (MOT) menunjukkan 4,83% progres pembukaan kunci dengan rilis berikutnya dari 5,5 juta token MOT senilai $17,92 juta. Pembukaan kunci ini mewakili 1,10% dari total pasokan yang terkunci. Proyek permainan trivia ini mempertahankan progres pembukaan kunci yang relatif rendah.

HyperGPT (HGPT) menunjukkan 86,04% progres pembukaan kunci dengan rilis berikutnya dari 13,92 juta token HGPT senilai $71.884,74. Checkmate (CHECK) menunjukkan 18,18% progres pembukaan kunci dengan rilis berikutnya dari 16,77 juta token CHECK senilai $1,32 juta. Pembukaan kunci ini mewakili 1,68% dari total pasokan yang terkunci.

BounceBit (BB) menunjukkan 44,53% progres pembukaan kunci dengan rilis berikutnya dari 32,78 juta token BB senilai $2,08 juta. Pembukaan kunci ini mewakili 1,56% dari total pasokan yang terkunci. DappRadar (RADAR) menunjukkan 79,12% progres pembukaan kunci dengan rilis berikutnya dari 107,89 juta token RADAR senilai $50.961,16.

Dapatkan perhatian di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembuat kripto yang paling tajam.