Kemitraan DeriW dan Nexfi Wallet Memperkenalkan Pembayaran Lintas Batas Secara Real-Time kepada Pengguna Global

Layanan keuangan lintas batas sedang ditransformasi oleh kemitraan strategis antara DeriW oleh CoinW dan Nexfi Wallet, hub dompet digital generasi berikutnya. Pada 14 Januari 2025, interoperabilitas berbasis blockchain DeriW dan infrastruktur pembayaran inovatif Nexfi diumumkan untuk menyediakan masa depan perbankan tanpa batas yang "tidak terlihat dan instan".

Kemitraan ini akan mentransformasi dana global melalui kemampuannya untuk memfasilitasi transfer digital instan secara real-time antara individu (P2P). Fitur-fitur ini akan memungkinkan pengungkapan harga lengkap untuk biaya dan tampilan tarif terkini untuk konversi mata uang, secara signifikan meningkatkan cara masalah-masalah ini telah ditangani oleh sistem pembayaran tradisional sepanjang sejarah.

Menjembatani Kesenjangan dalam Pembayaran Global

Sistem keuangan saat ini menghadapi tantangan besar dengan friksi transaksi lintas batas (kesulitan menyelesaikan transaksi internasional). Transfer internasional tradisional biasanya membutuhkan beberapa hari untuk diproses dan sering kali menyertakan biaya tersembunyi, serta kurangnya transparansi mengenai nilai tukar. Bekerja sama, DeriW dan Nexfi Wallet ingin menggunakan teknologi blockchain untuk menghilangkan masalah-masalah ini.

Sebagai hasil dari pengumuman ini, ekosistem dompet dan kartu terpadu dapat memungkinkan pembayaran tanpa hambatan di seluruh dunia dan memfasilitasi pengiriman dan penerimaan dana dari berbagai negara (lintas batas), sehingga menghilangkan ketidaknyamanan yang dialami dengan metode perbankan konvensional dalam mengirim uang. Pengembangan produk pembayaran terpadu ini hadir pada saat permintaan dan penggunaan solusi pembayaran digital meningkat; Bank Dunia mencatat bahwa penggunaan layanan keuangan digital sangat penting untuk memajukan Inklusi Ekonomi di seluruh dunia.

Memberdayakan Kelompok Pengguna yang Beragam

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam industri layanan keuangan; oleh karena itu, kedua perusahaan telah mengidentifikasi empat kelompok utama yang akan mendapat manfaat dari kemitraan ini: Individu, pekerja lepas, usaha kecil dan menengah (UKM), dan bisnis berukuran lebih besar di seluruh dunia. Strategi inklusif ini menunjukkan bahwa selain melayani klien korporat skala besar dengan transaksi bernilai tinggi, inisiatif DeriW-Nexfi juga berfokus pada membantu populasi yang kurang terlayani perbankan dan kurang terlayani dengan kebutuhan keuangan mereka.

Pekerja lepas yang bekerja secara internasional sering kali dirundung oleh pemroses pembayaran yang masih mengambil biaya yang berlebihan, atau menundukkan mereka pada periode penarikan yang panjang. UKM pasar berkembang menghadapi pembatasan perbankan yang kompleks dan biaya mahal ketika mencoba berdagang secara internasional. Kemitraan ini membawa transparansi lengkap mengenai biaya dan pertukaran valuta asing, mengisi kesenjangan yang sering ada dalam keuangan lintas batas.

Peran Token NexFi untuk Tata Kelola Komunitas

Selain infrastruktur teknis, usaha patungan ini berfokus pada tata kelola oleh komunitas dengan bantuan token Nexfi. Pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan di zona cryptocurrency dan blockchain, di mana model tata kelola terdesentralisasi semakin populer. Platform ini memungkinkan pemberdayaan pengguna karena menggabungkan tata kelola token, dan mereka dapat secara aktif mengambil bagian dalam pengembangan dan evolusinya.

Penggabungan teknologi blockchain dengan solusi pembayaran aktual adalah langkah signifikan dalam ranah cryptocurrency. Kolaborasi DeriW-Nexfi ini mengikuti pola serupa dan membawa teknologi terdesentralisasi untuk memecahkan masalah keuangan dunia nyata.

Kesimpulan

DeriW dan Nexfi Wallet bukan hanya mitra blockchain, ini adalah langkah masuk akal menuju keuangan tanpa batas universal. Program ini dapat merevolusi cara individu dan korporasi melakukan operasi keuangan internasional dengan meningkatkan kecepatan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi transaksi lintas batas. Seiring integrasi ekonomi global, solusi seperti ekosistem dompet dan kartu tunggal ini mungkin menjadi standar, dan wilayah mungkin tidak lagi memengaruhi aksesibilitas keuangan.