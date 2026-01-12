Monero (XMR) Meledak Lagi 17%, Bitcoin (BTC) Ditolak di $92K: Pantauan Pasar

Setelah akhir pekan yang lesu, harga bitcoin melonjak dua ribu pada Senin pagi meskipun ada ketegangan politik terbaru, tetapi dengan cepat terhenti dan turun kembali ke titik awal.

Sebagian besar altcoin juga dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kecuali Monero (XMR), yang telah melonjak tajam dalam seminggu terakhir, mencapai hampir $600.

BTC Terhenti di $92.4K

Minggu bisnis sebelumnya dimulai dengan nada serupa. BTC memiliki akhir pekan yang lebih baik pada saat itu dan sudah mendekati $91.500 ketika para bulls mengambil alih kendali dan mendorongnya ke hampir $95.000 pada Selasa pagi. Namun, para bears dengan cepat mencegat pergerakan tersebut dan tidak mengizinkan reli lainnya, kemungkinan ke $100.000.

Sebaliknya, bitcoin mulai kehilangan nilai dengan cepat dan menemukan dirinya turun di bawah $89.500 pada hari Kamis. Harganya memantul pada Jumat dan terhenti lagi di $92.000. Akhir pekan sangat tenang, dengan bitcoin bergerak sideways antara $90.000 dan $91.000.

Tanda-tanda pertama dari potensi breakout tiba pada Senin pagi ketika BTC melompat ke $92.400 di tengah ketegangan yang meningkat antara Presiden AS Trump dan Ketua Fed Powell. Namun, itu adalah fakeout lainnya, dan bitcoin sekarang kembali ke $90.600.

Kapitalisasi pasarnya tetap lesu di $1.810 triliun, sementara dominasinya atas altcoin masih di 56,9% di CG.

XMR Terus Melonjak

BTCUSD Jan 12. Sumber: TradingView

Sebagian besar altcoin berkapitalisasi besar gagal menghasilkan keuntungan dalam 24 jam terakhir. SOL naik sedikit lebih dari 2%, sementara BNB, XRP, DOGE, TRX, BCH, ADA, dan XLM semuanya merah. XMR sekali lagi mencuri perhatian, melonjak 17% ke $580. Aset ini telah mengalami kenaikan besar sejak masalah dengan ZEC mulai terungkap.

MYX dan CC adalah peraih keuntungan menonjol lainnya dari 100 altcoin teratas. Sebaliknya, POL telah jatuh lebih dari 8% setelah reli terbarunya.

Total kapitalisasi pasar kripto terus berjuang pada level yang sama, tepat di bawah $3,2 triliun di CG.

Ikhtisar Pasar Cryptocurrency Harian 12 Januari. Sumber: QuantifyCrypto

Postingan Monero (XMR) Meledak Lagi 17%, Bitcoin (BTC) Ditolak di $92K: Pantauan Pasar pertama kali muncul di CryptoPotato.