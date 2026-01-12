BursaDEX+
Strategi Michael Saylor Membeli 13.627 Bitcoin

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/12 21:16
Perusahaan publik Michael Saylor, Strategy, melanjutkan akumulasi Bitcoin jangka panjangnya dengan membeli 13.627 BTC senilai $1,25 miliar, membayar sekitar $91.519 per koin dalam pembelian terbaru. Perusahaan kini memiliki 687.410 BTC, dengan total biaya investasi mendekati $51,8 miliar dan nilai pasar saat ini sekitar $62,36 miliar. Dengan keuntungan yang belum direalisasikan sebesar $10,56 miliar (sekitar 20%), Strategy tetap menjadi salah satu pemegang Bitcoin korporat terbesar, mencerminkan keyakinan institusional yang kuat terhadap peran Bitcoin sebagai aset cadangan digital.

