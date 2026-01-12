Harga Monero (XMR) Melonjak Mencerminkan Rally Harga Perak, Kata Peter Brandt

Artikel Breakout Harga Monero (XMR) Mencerminkan Reli Harga Perak, Kata Peter Brandt pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Trader veteran dan analis grafik Peter Brandt telah mengalihkan fokusnya ke Monero, menunjukkan bahwa cryptocurrency yang berfokus pada privasi ini mungkin mendekati breakout harga besar. Brandt baru-baru ini membandingkan pola harga jangka panjang Monero dengan konsolidasi perak selama puluhan tahun sebelum reli tajamnya, mengisyaratkan bahwa XMR bisa memasuki fase serupa dengan kenaikan yang tertunda namun kuat.

Breakout Harga Monero Setelah Konsolidasi Panjang

Pandangan Brandt didasarkan pada struktur pasar jangka panjang daripada target harga jangka pendek. Dia menyoroti periode perdagangan sideways yang berkepanjangan dari Monero, yang ditandai dengan kegagalan berulang untuk menembus di atas level resistance kunci.

Pengaturan ini sangat mirip dengan perilaku harga historis perak, di mana konsolidasi bertahun-tahun dan peningkatan bertahap pada level terendah akhirnya mengarah pada pergerakan naik tajam setelah resistance utama ditembus.

Untuk Monero, fase konsolidasi ini berlangsung hampir tujuh tahun. Token tersebut menghabiskan sebagian besar waktu itu untuk diperdagangkan di bawah level tertingginya di tahun 2018, tertekan oleh pengawasan regulasi, delisting dari exchange, dan perhatian mainstream yang terbatas.

Harga XMR Memasuki Level Tertinggi Baru

Tren itu kini tampaknya berubah. Awal pekan ini, Monero naik di atas $578, menetapkan level tertinggi sepanjang masa baru dan melampaui puncak sebelumnya mendekati $540.

Sejak akhir 2024, Harga XMR telah menunjukkan tren naik yang stabil, merebut kembali level resistance sebelumnya dan mengubahnya menjadi support. Analis pasar mengatakan struktur harga ini umum terjadi ketika aset memasuki price discovery, di mana lebih sedikit penjual historis yang tersisa dan permintaan segar mendorong kenaikan lebih lanjut.

Koin Privasi Naik Meskipun Ada Tekanan Regulasi

Reli Monero baru-baru ini menonjol karena terjadi di tengah tekanan regulasi yang terus berlanjut pada cryptocurrency yang berfokus pada privasi. Sementara beberapa wilayah telah meningkatkan pembatasan pada alat privasi, permintaan untuk XMR terus meningkat.

Sejauh tahun ini, Monero naik sekitar 33%, menyusul kenaikan kuat 124% pada tahun 2025. Analis mengaitkan momentum ini dengan kekhawatiran yang meningkat seputar pengawasan keuangan dan ekspektasi peningkatan protokol yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan privasi dan efisiensi jaringan.

Komunitas Monero Melihat Titik Balik Kunci

Menanggapi rekor tertinggi baru, pendukung Monero Edwin den Boer menggambarkan langkah tersebut sebagai kemungkinan titik balik untuk proyek ini. Dia mengatakan peningkatan visibilitas dapat membantu lebih banyak pengguna menemukan Monero sebagai opsi praktis untuk pembayaran digital pribadi.

Den Boer juga mencatat bahwa kapitalisasi pasar di atas $10 miliar dapat memperkuat kemampuan Monero untuk mendukung transaksi pribadi yang tidak dapat dilacak dalam skala besar, memperkuat perannya sebagai cryptocurrency terkemuka yang berfokus pada privasi.