Analis Kripto Memilih Titik Masuk Kembali Setelah Likuiditas BTC Sempat Melampaui $92k

Analis kripto Lennaert Snyder telah memilih tiga titik masuk kembali ke BTC.

Likuiditas BTC sempat melampaui $92.000.

Token Bitcoin anjlok 0,06% selama 24 jam terakhir.

Seorang analis kripto telah memilih tiga titik masuk kembali ke pasar. Ini berkaitan dengan harga BTC setelah token unggulan sempat diperdagangkan di atas angka $92k. Sebagian besar poin berhubungan dengan mendapatkan short; namun, token Bitcoin terus menunjukkan potensi jangka panjang meskipun ada peristiwa nasional dan internasional yang sedang berlangsung.

Analis Kripto tentang Masuk Kembalinya

Lennaert Snyder, seorang analis kripto terkemuka, telah menggarisbawahi tiga titik masuk kembali terkait BTC. Titik pertama berada di sekitar $91.700, menambahkan bahwa dia mencari short setelah penembusan struktur pasar LTF. Titik kedua sedikit lebih tinggi pada grafik harga di sekitar $93.720. Snyder menyebutnya sebagai high yang lemah dan menandainya sebagai titik menarik untuk mencari short setelah MSB.

Titik ketiga, menurut pernyataannya, adalah titik pembatalan kuat sekitar $94.700. Snyder mengatakan bahwa melewati high tersebut dapat membatalkan tesis bearish. Analis kripto tersebut tetap membuka ruang untuk sekitar $87.600; namun, dia mengatakan bahwa dia akan melewatkan pergerakan tersebut karena lebih baik melewatkan perdagangan yang bagus daripada masuk ke perdagangan yang buruk.

Posisi BTC Saat Ini

Lennaert Snyder memilih titik-titik ini setelah dia melewatkan likuiditas di atas $92k. Sekarang, BTC diperdagangkan sekitar $90.538,03, menguji margin support sekitar $90k dengan penurunan sedikit 0,06% selama 24 jam terakhir.

Harga juga turun signifikan sebesar 2,49% dalam seminggu. Menariknya, posisi saat ini pada grafik harga berada di sekitar kisaran liburan, yang sebelumnya ditunjukkan oleh Snyder.

Volume perdagangan 24 jam telah melonjak 148,44% dan token hanya 28,1% di bawah ATH sebesar $126.198,07, yang tercatat pada 07 Oktober 2025. Token ini terus mendominasi pasar kripto global dengan pangsa besar dalam kapitalisasi pasar, yang saat ini berada tepat di atas $3,09 triliun.

Akankah Likuiditas BTC Bertahan Stabil?

Pasar ini, atau lebih tepatnya selalu, volatil. Jadi, likuiditas BTC mungkin bertahan stabil atau tidak. Faktor-faktor terkini yang kemungkinan berdampak pada levelnya adalah data pengangguran, di mana tingkatnya turun menjadi 4,4% pada Desember 2025, dan data inflasi untuk bulan yang sama, yang seharusnya segera diumumkan kepada publik.

Bahkan perselisihan yang semakin meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan Ketua Fed Jerome Powell dapat berdampak signifikan pada likuiditas BTC. Pertumbuhan pekerjaan yang lamban sepanjang 2025 juga merupakan komponen kunci yang perlu dipertimbangkan.

