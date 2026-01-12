Monero (XMR) Mencapai ATH Baru: Lanjut Naik atau Kolaps di Depan?

Pasar kripto telah mengalami pergerakan signifikan selama 24 jam terakhir, dengan Monero (XMR) muncul sebagai koin berkinerja terbaik di klub 100 teratas.

Harganya menyentuh rekor historis baru, dan banyak analis percaya reli ini masih jauh dari kata selesai.

Seberapa Tinggi Lagi?

Hanya beberapa jam yang lalu, koin privasi populer ini mencapai all-time high baru hampir $600, sementara tidak lama setelah itu kehilangan momentum dan saat ini diperdagangkan sekitar $577 (menurut data CoinGecko).

XMR Price, Source: CoinGecko

Kapitalisasi pasar XMR melonjak melampaui $10,5 miliar, menjadikannya cryptocurrency terbesar ke-18 dan pemimpin tak terbantahkan di ceruknya. Zcash (ZEC), yang memiliki momen gemilang dalam beberapa bulan terakhir, berada di peringkat kedua dengan kapitalisasi sekitar $6,5 miliar.

Secara logis, puncak baru ini menyebabkan banyak pelaku industri mengalihkan fokus mereka ke aset tersebut. Beberapa memuji rekor ini sebagai pencapaian besar, mengingat hal itu terjadi meskipun XMR dihapus dari beberapa bursa di masa lalu. Salah satunya adalah Binance, yang menghentikan semua layanan dengan token tersebut pada awal 2024.

Pengguna X il Capo of Crypto memberi tahu hampir satu juta pengikut mereka bahwa, mirip dengan emas dan perak, XMR mungkin mengalami koreksi jangka pendek tetapi diharapkan akan naik jauh lebih tinggi.

George memprediksi kenaikan menuju kisaran $800-$900 "lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang," sedangkan Greeny membayangkan lonjakan di atas $1.000. Pengguna X Kazi tampaknya menjadi yang paling optimis, memperkirakan lompatan yang agak tidak realistis (setidaknya untuk saat ini) ke $10.000. Peningkatan seperti itu akan membutuhkan kapitalisasi pasar XMR mencapai sekitar $185 miliar, hampir setara dengan stablecoin USDT milik Tether.

Pullback di Depan Mata?

Sejarah menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, lonjakan XMR ke rekor tertinggi dengan cepat diikuti oleh koreksi yang menyakitkan. Pada Mei 2021, harga meledak di atas $500, tetapi hanya beberapa hari kemudian, turun di bawah $200. Pola serupa diamati pada musim semi 2025.

Relative Strength Index (RSI) aset mendukung skenario bearish. Alat analisis teknis ini mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga terbaru dan digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren. Berkisar dari 0 hingga 100, dan rasio di atas 70 menandakan bahwa XMR overbought dan akan mengalami pullback. Sebaliknya, apa pun di bawah 30 dianggap sebagai peluang beli. Pada saat penulisan ini, RSI berada di sekitar 78.

XMR RSI, Source: RSI Hunter

