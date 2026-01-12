BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
XMR kini merupakan cryptocurrency terbesar ke-18 dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10,6 miliar.XMR kini merupakan cryptocurrency terbesar ke-18 dengan kapitalisasi pasar lebih dari $10,6 miliar.

Monero (XMR) Mencapai ATH Baru: Lanjut Naik atau Kolaps di Depan?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/12 21:48
Monero
XMR$712.1+1.73%
Aethir
ATH$0.010398-1.30%
pump.fun
PUMP$0.002799-1.96%
Nowchain
NOW$0.00082-11.82%
Capverse
CAP$0.13235-0.51%

Pasar kripto telah mengalami pergerakan signifikan selama 24 jam terakhir, dengan Monero (XMR) muncul sebagai koin berkinerja terbaik di klub 100 teratas.

Harganya menyentuh rekor historis baru, dan banyak analis percaya reli ini masih jauh dari kata selesai.

Seberapa Tinggi Lagi?

Hanya beberapa jam yang lalu, koin privasi populer ini mencapai all-time high baru hampir $600, sementara tidak lama setelah itu kehilangan momentum dan saat ini diperdagangkan sekitar $577 (menurut data CoinGecko).

XMR PriceXMR Price, Source: CoinGecko

Kapitalisasi pasar XMR melonjak melampaui $10,5 miliar, menjadikannya cryptocurrency terbesar ke-18 dan pemimpin tak terbantahkan di ceruknya. Zcash (ZEC), yang memiliki momen gemilang dalam beberapa bulan terakhir, berada di peringkat kedua dengan kapitalisasi sekitar $6,5 miliar.

Secara logis, puncak baru ini menyebabkan banyak pelaku industri mengalihkan fokus mereka ke aset tersebut. Beberapa memuji rekor ini sebagai pencapaian besar, mengingat hal itu terjadi meskipun XMR dihapus dari beberapa bursa di masa lalu. Salah satunya adalah Binance, yang menghentikan semua layanan dengan token tersebut pada awal 2024.

Pengguna X il Capo of Crypto memberi tahu hampir satu juta pengikut mereka bahwa, mirip dengan emas dan perak, XMR mungkin mengalami koreksi jangka pendek tetapi diharapkan akan naik jauh lebih tinggi.

George memprediksi kenaikan menuju kisaran $800-$900 "lebih cepat dari yang diperkirakan kebanyakan orang," sedangkan Greeny membayangkan lonjakan di atas $1.000. Pengguna X Kazi tampaknya menjadi yang paling optimis, memperkirakan lompatan yang agak tidak realistis (setidaknya untuk saat ini) ke $10.000. Peningkatan seperti itu akan membutuhkan kapitalisasi pasar XMR mencapai sekitar $185 miliar, hampir setara dengan stablecoin USDT milik Tether.

Pullback di Depan Mata?

Sejarah menunjukkan bahwa, dalam banyak kasus, lonjakan XMR ke rekor tertinggi dengan cepat diikuti oleh koreksi yang menyakitkan. Pada Mei 2021, harga meledak di atas $500, tetapi hanya beberapa hari kemudian, turun di bawah $200. Pola serupa diamati pada musim semi 2025.

Relative Strength Index (RSI) aset mendukung skenario bearish. Alat analisis teknis ini mengukur kecepatan dan besarnya perubahan harga terbaru dan digunakan oleh trader untuk mengidentifikasi kemungkinan pembalikan tren. Berkisar dari 0 hingga 100, dan rasio di atas 70 menandakan bahwa XMR overbought dan akan mengalami pullback. Sebaliknya, apa pun di bawah 30 dianggap sebagai peluang beli. Pada saat penulisan ini, RSI berada di sekitar 78.

XMR RSIXMR RSI, Source: RSI Hunter

The post Monero (XMR) Hits a New ATH: Further Pump or Collapse on the Way? appeared first on CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Monero
Harga Monero(XMR)
$713.11
$713.11$713.11
-0.96%
USD
Grafik Harga Live Monero (XMR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59