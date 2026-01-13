Binance Coin Diperdagangkan Mendekati $906 saat Momentum Bullish dan Volume Meningkat Memicu Pembicaraan $1.000

Binance Coin (BNB) adalah mata uang kripto yang terutama berfokus pada ekosistem BNB Chain, dirancang untuk memungkinkan transaksi yang efisien, tata kelola, dan inovasi di seluruh lingkungan Web3 multi-chain.

Karena koin tersebut telah mencapai ATH baru pada tahun sebelumnya, investor sudah menantikan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari koin kripto mereka. Dan koin tersebut saat ini diperdagangkan pada harga $906,30.

Analisis Grafik BNB

Pada saat pers, BNB diperdagangkan pada harga $906,30. Grafik menunjukkan pergerakan harga BNB dalam USD pada grafik waktu 1 jam. Harga saat ini mewakili peningkatan 0,27% dari jam sebelumnya.

Volume perdagangan koin saat ini adalah $1,95 miliar. Indikator teknis menunjukkan potensi pergeseran momentum dengan nilai MACD berada di 0,1603, yang menandakan momentum bullish, sementara Awesome Oscillator (AO) menunjukkan tekanan bearish jangka pendek. Secara keseluruhan, sinyal campuran dari MACD dan AO menunjukkan sentimen pasar yang hati-hati, menyarankan trader untuk memantau pergeseran momentum untuk petunjuk arah yang lebih jelas.

Sumber: TradingView

Kenaikan harga koin menunjukkan momentum bullish secara keseluruhan. Mengingat volatilitas pasar mata uang kripto, prediksi berdasarkan indikator teknis ini mungkin bervariasi. Meskipun indeks ketakutan dan keserakahan tetap pada nilai netral, sentimen komunitas mendorong tren bullish ke depan.

Analisis Kuartalan Binance Coin

Koin tersebut telah berkinerja baik di kuartal 1. Menurut data, kuartal yang paling menguntungkan adalah kuartal pertama, dan kuartal paling menguntungkan kedua untuk koin ini adalah Q4. Namun pada tahun sebelumnya, koin ini tidak berkinerja baik di Q1. Ini menonjol sebagai pertanyaan besar bagi para investor.

Sumber: CoinCodex

Saat kita melihat koin tersebut, dengan menganalisis tahun sebelumnya, Q3 adalah satu-satunya kuartal yang berkinerja naik. Tetapi melihat tahun 2024 dan 2023, kita dapat mengatakan bahwa Q1 akan mendapatkan kembali momentumnya lagi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Q1 adalah kuartal paling menguntungkan untuk koin ini sejauh ini. Tetapi tahun ini, kinerja koin dan peluang untuk menjadi kuartal paling menguntungkan tinggi.

Apakah Binance Coin Akan Mencapai $1.000?

Menurut CoinCodex, Binance Coin akan mencapai $1000 pada akhir Februari atau awal Maret. Ketika mengamati grafik dengan cermat, sangat jelas bahwa pada akhir April, harga koin mendekati ATH saat ini, yang mungkin juga membantu koin tersebut mendapatkan lebih banyak perhatian.

Sumber: CoinCodex

Volume koin ini telah meningkat 6,33% dalam 24 jam terakhir. Yang bisa naik di hari-hari mendatang, dan mungkin membawa perubahan dalam tren saat ini. Jika momentum ini berlanjut di kuartal ini, koin tersebut mungkin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Meskipun semuanya tampak lebih baik, DYOR sebelum berinvestasi.

Sumber: CoinMarketCap

Karena koin BNB mencoba untuk kembali ke momentum, sentimen komunitas memegang optimisme 81%. Karena pasar sangat volatile, DYOR dan perhatikan apakah BNB bertahan stabil dan menjaga momentum ke depan.

