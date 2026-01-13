Aset Digital Mengalami Arus Keluar Mingguan $454 Juta Seiring Harapan Pemotongan Suku Bunga Fed Menghilang

Lanskap aset digital telah mengalami perkembangan mengejutkan selama seminggu terakhir. Khususnya, aliran aset digital telah mencatat arus keluar kumulatif sebesar $454 juta selama tujuh hari terakhir. Menurut data dari laporan terbaru CoinShares, perkembangan ini terjadi di tengah memudarnya harapan untuk kemungkinan pemotongan suku bunga Fed. Pembalikan cepat tersebut juga menunjukkan dampak signifikan dari perkembangan moneter yang lebih luas.

Ekspektasi Pemotongan Suku Bunga Fed yang Menurun Menghasilkan Arus Keluar Aset Digital $454 Juta dalam 7 Hari

Dengan arus keluar aset digital mingguan mencapai $454 juta, para pelaku pasar mengalami kekhawatiran besar. Khususnya, memudarnya harapan untuk potensi pemotongan suku bunga Fed telah memainkan peran penting dalam skenario ini. Menariknya, ini mengikuti rentetan arus keluar 4 hari yang mencapai $1,3 miliar, yang hampir menghapus hingga $1,5 miliar arus masuk yang terlihat pada awal tahun ini.

Sebagai katalis utama yang memicu arus keluar aset digital ini, probabilitas pelonggaran moneter yang diminimalkan dalam waktu dekat telah mendorong investor untuk mengurangi eksposur aset digital. Pergeseran semacam itu menyoroti korelasi yang meningkat antara indikator makro konvensional dan pasar kripto. Karena ini, kehati-hatian yang berlaku di berbagai dana kripto kunci telah menggantikan optimisme awal tahun.

Ketika dilihat dari perspektif lokal, AS muncul sebagai satu-satunya pasar yang mengalami sentimen negatif. Dengan demikian, negara ini mencatat arus keluar besar hampir $569 juta. Sebaliknya, wilayah lain menunjukkan ketahanan karena Jerman menambah $8,9 juta. Selain itu, Kanada dan Swiss mencatat arus masuk masing-masing $24,5 juta dan $21 juta. Divergensi ini memperjelas bahwa sentimen investor dalam kasus aset digital menjadi semakin terfragmentasi di seluruh pasar global. Sementara investor aset digital berbasis AS bereaksi kuat terhadap ketidakpastian terkait Fed, Bitcoin ($BTC) menjadi korban utama arus keluar.

Meskipun Arus Keluar Besar $BTC dan $ETH, $XRP dan $SOL Menarik Modal

Menurut laporan CoinShares, mata uang kripto terkemuka kehilangan $405 juta dalam arus keluar selama seminggu terakhir. Yang penting, produk Bitcoin short kehilangan $9,2 juta, menunjukkan bahwa investor $BTC mengurangi leverage serta posisi spekulatif. Selain itu, arus keluar Ethereum ($ETH) mencapai $116 juta. Namun demikian, terlepas dari pandangan negatif yang luas ini, beberapa altcoin terus menarik modal, dengan $XRP, $SOL, dan $SUI menarik masing-masing $45,8 juta, $32,8 juta, dan $7,6 juta. Dengan mempertimbangkan hal ini, meskipun ketidakpastian yang terus berlanjut, industri aset digital menunjukkan ketahanan dengan hasil yang beragam.