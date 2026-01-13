BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 13 Januari, mengutip CoinDesk, bahwa Mike Selig, ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) A.S. yang baru dilantik, mengumumkanPANews melaporkan pada 13 Januari, mengutip CoinDesk, bahwa Mike Selig, ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) A.S. yang baru dilantik, mengumumkan

CFTC AS sedang mereorganisasi Komite Inovasinya, dengan beberapa tokoh terkemuka di industri kripto di antara anggota pertamanya.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/13 08:07
Talus
US$0.00645-1.37%
Union
U$0.002996+5.19%
Core DAO
CORE$0.1316+0.07%
Bullish Degen
BULLISH$0.02017-2.32%
Wink
LIKE$0.002692-0.03%

PANews melaporkan pada 13 Januari, mengutip CoinDesk, bahwa Mike Selig, ketua yang baru ditunjuk dari U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mengumumkan pada hari Senin bahwa ia saat ini sedang mereorganisasi kelompok penasehat lembaga tersebut dan membentuk kembali Komite Inovasi. Tim inti dari komite ini pada awalnya akan terdiri dari para profesional industri cryptocurrency. Mantan Penjabat Ketua CFTC Caroline Pham, dalam hari-hari terakhirnya di lembaga tersebut, dengan cepat mengumpulkan tim CEO yang fokus pada fintech inovatif. Selig, hanya sebulan setelah pengumuman Komite Inovasi, mengidentifikasi mereka yang ada dalam daftar tersebut sebagai "anggota pendiri" dari Komite Penasehat Inovasi. Ini berarti bahwa anggota awal komite tersebut akan menjadi eksekutif dari perusahaan crypto seperti Gemini, Kraken, Bitnomial, Crypto.com, dan Bullish, serta eksekutif dari perusahaan tradisional seperti Nasdaq, CME Group, Intercontinental Exchange, dan Cboe Global Markets.

Komite Inovasi akan membantu regulator dalam mengembangkan aturan-aturan baru ini, membangun di atas Komite Penasehat Teknologi yang sudah ada. Komite ini akan menjadi salah satu dari lima komite eksternal yang dirancang untuk membantu memandu pekerjaan lembaga dalam bidang keahlian para anggotanya. Lembaga ini diharapkan menjadi salah satu regulator cryptocurrency terkemuka di Amerika Serikat dan saat ini mengundang publik untuk mengajukan anggota kandidat tambahan dan topik yang disarankan untuk dipertimbangkan pada akhir Januari.

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.00645
$0.00645$0.00645
-1.52%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06