CFTC AS sedang mereorganisasi Komite Inovasinya, dengan beberapa tokoh terkemuka di industri kripto di antara anggota pertamanya.

PANews melaporkan pada 13 Januari, mengutip CoinDesk, bahwa Mike Selig, ketua yang baru ditunjuk dari U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mengumumkan pada hari Senin bahwa ia saat ini sedang mereorganisasi kelompok penasehat lembaga tersebut dan membentuk kembali Komite Inovasi. Tim inti dari komite ini pada awalnya akan terdiri dari para profesional industri cryptocurrency. Mantan Penjabat Ketua CFTC Caroline Pham, dalam hari-hari terakhirnya di lembaga tersebut, dengan cepat mengumpulkan tim CEO yang fokus pada fintech inovatif. Selig, hanya sebulan setelah pengumuman Komite Inovasi, mengidentifikasi mereka yang ada dalam daftar tersebut sebagai "anggota pendiri" dari Komite Penasehat Inovasi. Ini berarti bahwa anggota awal komite tersebut akan menjadi eksekutif dari perusahaan crypto seperti Gemini, Kraken, Bitnomial, Crypto.com, dan Bullish, serta eksekutif dari perusahaan tradisional seperti Nasdaq, CME Group, Intercontinental Exchange, dan Cboe Global Markets.

Komite Inovasi akan membantu regulator dalam mengembangkan aturan-aturan baru ini, membangun di atas Komite Penasehat Teknologi yang sudah ada. Komite ini akan menjadi salah satu dari lima komite eksternal yang dirancang untuk membantu memandu pekerjaan lembaga dalam bidang keahlian para anggotanya. Lembaga ini diharapkan menjadi salah satu regulator cryptocurrency terkemuka di Amerika Serikat dan saat ini mengundang publik untuk mengajukan anggota kandidat tambahan dan topik yang disarankan untuk dipertimbangkan pada akhir Januari.