ETP Kripto Catat Arus Keluar $454 Juta dengan Bitcoin Memimpin Kerugian

Produk investasi kripto mencatat arus keluar yang signifikan minggu lalu, dengan penarikan selama empat hari menghapus sebagian dari arus masuk $1,5 miliar yang terlihat selama dua hari perdagangan pertama tahun 2026.

Produk yang diperdagangkan di bursa kripto (ETP) mencatat arus keluar $454 juta minggu lalu, demikian laporan manajer aset kripto Eropa CoinShares pada hari Senin.

"Perubahan sentimen ini tampaknya terutama berasal dari kekhawatiran investor atas prospek yang semakin berkurang dari pemotongan suku bunga Federal Reserve pada bulan Maret menyusul rilis data makro baru-baru ini," kata kepala riset CoinShares, James Butterfill, dalam pembaruan tersebut.

Meskipun terjadi arus keluar minggu lalu, arus bulan berjalan tetap positif di $229 juta, menyusul arus masuk $582 juta minggu sebelumnya.

Bitcoin memimpin sentimen negatif dengan arus keluar $405 juta

Mata uang kripto utama Bitcoin (BTC) mendorong sentimen negatif dalam ETP kripto minggu lalu, mencatat arus keluar $405 juta. Dana Short-BTC mengalami arus keluar kecil sebesar $9 juta, membuat sentimen pasar keseluruhan untuk aset tersebut beragam, catat Butterfill.

Di sisi lain, dana altcoin untuk aset seperti XRP (XRP), Solana (SOL) dan Sui (SUI) mengalami tren positif yang terus berlanjut, dengan arus masuk masing-masing sekitar $46 juta, $33 juta dan $8 juta.

Arus ETP kripto mingguan berdasarkan aset per Jumat (dalam jutaan dolar AS). Sumber: CoinShares

Dana Ether (ETH) mencatat arus keluar $116 juta, sementara produk altcoin multi-aset juga mencatat arus keluar gabungan sebesar $21 juta.

AS satu-satunya pasar yang mengalami kerugian besar

Secara geografis, Amerika Serikat adalah satu-satunya pasar yang menunjukkan sentimen negatif, dengan arus keluar mencapai $569 juta.

Sebaliknya, beberapa negara, termasuk Jerman, Kanada dan Swiss, mencatat arus masuk masing-masing sebesar $59 juta, $25 juta dan $21 juta.

Arus ETP kripto mingguan berdasarkan negara per Jumat (dalam jutaan dolar AS). Sumber: CoinShares

Pada akhir minggu lalu, penerbit ETP kripto memegang $181,9 miliar dalam aset yang dikelola, sedikit naik dari $181,3 miliar minggu sebelumnya.

Produk iShares BlackRock dan Profunds Group memimpin arus masuk dengan masing-masing $181 juta dan $180 juta, sementara Fidelity Investments dan Grayscale Investments mendorong arus keluar, mencatat masing-masing $454 juta dan $360 juta.

