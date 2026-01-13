Alamat terkait Pump.fun menyetorkan $148M dalam USDC dan USDT ke Kraken

Transfer on-chain besar yang terkait dengan Pump.fun telah memusatkan perhatian baru pada bagaimana launchpad memecoin ini menangani hasil dari penjualan tokennya.

Ringkasan Dompet yang terkait dengan Pump.fun mengirim $148 juta dalam USDC dan USDT ke Kraken.

Total deposit sejak November kini melebihi $750 juta dari hasil ICO.

Langkah ini telah memperbarui perdebatan mengenai penggunaan dan transparansi treasury.

Sebuah dompet yang terkait dengan Pump.fun menyetor sekitar $148 juta dalam stablecoin ke Kraken pada 13 Januari, menurut data dari analis on-chain EmberCN.

Transaksi terbaru ini melanjutkan pola transfer besar ke exchange yang terlihat selama dua bulan terakhir.



Transfer $148 juta menambah aliran berbulan-bulan ke Kraken

Data blockchain menunjukkan deposit terbaru terdiri dari USDC dan USDT yang dipindahkan ke Kraken dalam jangka waktu singkat. EmberCN mencatat bahwa dana tersebut berasal dari dompet yang terkait dengan penjualan token Pump.fun (PUMP), yang berlangsung pada pertengahan 2025.

Transfer ini membawa jumlah total yang dikirim ke Kraken sejak 15 November menjadi sekitar $753 juta dalam stablecoin. Semua dana tersebut dilacak kembali ke hasil dari initial coin offering PUMP, berdasarkan aktivitas dompet yang dapat dilihat publik.

Pergerakan serupa telah terjadi secara berkala sejak akhir 2025, seringkali melibatkan jumlah sembilan digit. Dalam beberapa kasus, stablecoin yang disetor ke Kraken kemudian diamati bergerak menuju alamat yang terkait dengan Circle, menunjukkan kemungkinan penukaran atau operasi treasury internal.

Baik Pump.fun maupun Kraken belum memberikan komentar publik tentang tujuan transfer terbaru ini. Skala dan konsistensi deposit ini telah menarik perhatian di seluruh pasar kripto, terutama mengingat peran sentral Pump.fun dalam ekonomi memecoin Solana.

Manajemen treasury, titik tekanan, dan pertanyaan terbuka

Pump.fun sebelumnya telah menolak klaim bahwa transfer semacam itu mewakili aktivitas pencairan atau likuidasi. Anggota tim telah menggambarkan pergerakan masa lalu sebagai manajemen treasury rutin, termasuk diversifikasi, pengeluaran operasional, dan persiapan untuk reinvestasi.

Namun, waktunya telah memicu perdebatan. Transfer terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya pengawasan terhadap platform, yang mencakup keluhan tentang struktur biaya kreator sebelumnya dan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat dibandingkan dengan periode puncak perdagangan memecoin.

Alon Cohen, seorang co-founder, mengakui kelemahan dalam model biaya sebelumnya pada awal bulan ini. Dia mempresentasikan strategi baru yang akan mengalihkan insentif dari peluncuran token yang didorong volume ke arah trader dan likuiditas.

Pada saat yang sama, perusahaan terus menghadapi pengawasan hukum. Keputusan pengadilan diharapkan akhir bulan ini dalam gugatan perdata yang diubah yang menuduh Pump.fun melakukan pemerasan dan perdagangan orang dalam. Meskipun transfer terbaru tidak terkait langsung dengan kasus tersebut, hal ini telah menimbulkan pertanyaan baru seputar transparansi dan tata kelola.

Seperti halnya transfer sebelumnya, reaksi pasar telah berhati-hati daripada mendadak. Pengamat tetap waspada, menunggu untuk melihat apakah ada pergerakan tambahan atau respons resmi dari tim.